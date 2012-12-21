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Dünya

Clinton'ın yerine Kerry gelecek

Yapılan açıklamada, Obama'nın Kerry'in adaylığını bugün geç saatlerde ilan edeceği ifade edildi

21 Aralık 2012 20:36

ABD Başkanı Barack Obama'nın yeni kabinesine dışişleri bakanı olarak Hillary Clinton'ın yerine Demokrat senatör John Kerry görevlendirilecek.

ABD Başkanı Barack Obama'nın Hillary Clinton'dan boşalacak dışişleri bakanlığı koltuğu için adayını açıkladı.

Obama, ABD senatörü John Kerry'i resmen aday gösterdiğini ilan etti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Susan Rice'ın bakanlık için olası adaylığından çekilmesinin ardından, Washington'da adı bu görev için en çok geçen kişi John Kerry olmuştu.

Obama geçtiğimiz kasım ayında başkan seçilmesinin ardından senatör Kerry'nin ismi ABD Savunma Bakanlığı Pentagon için geçmişti.


Aday gösterilmesini istememişti


ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Rice, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Obama'ya bir mektup göndererek, dışişleri bakanlığına aday gösterilmemesini istemişti.

Rice, ABD'nin Libya'daki konsolosluğuna saldırı sonrasındaki açıklamaları nedeniyle Cumhuriyetçi Parti'nin hedefi olmuştu.

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