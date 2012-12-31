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Dünya

Clinton tekrar hastaneye kaldırıldı

Hillary Clinton'da kan pıhtılaşması tespit eden doktorlar, hastaneye kaldırılmasını istedi

31 Aralık 2012 09:25

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin sarsıntısı sonucu oluşan kan pıhtısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Clinton’ın sözcüsü Philippe Reines, doktorlarının dün yaptıkları kontrol sırasında pıhtıyı fark ettiklerini belirtti.

Pıhtının tam olarak nerede olduğunu açıklamayan Reines, 65 yaşındaki Clinton’ın kan sulandırıcı ilaçlarla tedavi edildiğini ve en az 48 saat New York-Presbyterian Hastanesi’nde sürekli gözetim altında tutulacağını söyledi.

Reines açıklamasında, “Doktorları Clinton’ın durumunu değerlendirmeye devam edecek. Beyin sarsıntısı kaynaklı diğer meseleler de izlenecek ve başka bir müdahaleye gerek olup olmadığına karar verilecek” dedi.

Clinton, 13 Aralık'ta bir mide virüsü kaynaklı aşırı su kaybı nedeniyle bayılması ve ardından beyin sarsıntısı geçirmesi üzerine, evinde istirahat ediyordu.


Ölümcül olabilir


Kan pıhtılarının ciddiyeti vücutta bulunduğu yere göre değişiyor.

Uzun süre yatalak olan insanların bacaklarında pıhtı oluşabiliyor. Bu tür pıhtılar tehlikeli değil ve basit bir kan sulandırma kürüyle tedavi edilebiliyor.

Ancak akciğerlerde ya da beyinde oluşan pıhtılar tehlikeli olabiliyor. Akciğerdeki pıhtılar ölümcül sonuçlar yaratabiliyor. Beyindeki pıhtılar ise felce neden oluyor.

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