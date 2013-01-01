Doktorlarından umutlu açıklama: Clinton'un durumu hızla düzeliyor

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın dün hastaneye kaldırılmasına neden olan kan pıhtısının, kafasında oluştuğu ama felce veya nörolojik hasara yol açmadığı bildirildi. Doktorlar, Clinton'ın "mükemmel" şekilde ilerleme sağladığını kaydetti.

New York'ta, New York-Presbyterian Hastanesi'ne kalan Clinton'ı tedavi eden doktorlar, kan pıhtısının sağ kulağının arkasında, beyin ile kafatası arasındaki boşluktaki damarda oluştuğunu kaydetti.

Kan pıhtısının felce veya nörolojik hasara yol açmadığını ve Clinton'ın tam olarak iyileşeceğinden emin olduklarını bildiren doktorlar, pıhtının dağılmasına yardımcı olmak için kan inceltici tedavisi uyguladıklarını dile getirdi.

Doktorlar, ilaç dozunun belirli bir düzeyde sabitlenmesinden sonra Clinton'ın taburcu edileceğini açıkladı.

Doktorlar, 65 yaşındaki bakanın "mükemmel" ilerleme gösterdiği ve moralinin de yerinde olduğunu da belirtti.

Clinton, yaklaşık 15 gün önce aşırısı su kaybı nedeniyle bayılması ve ardından beyin sarsıntısı geçirmesi üzerine, evinde istirahat ederken, dün yeni gelişmeler dolayısıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Clinton'ın sözcüsü Philippe Reines, doktorların bugünkü kontrollerinde Clinton'da beyin sarsıntısından kaynaklanan kan pıhtısı oluştuğunu keşfettiğini söyledi. Reines, Clinton'ın şu anda hastanede pıhtı-önleyici tedavisi gördüğünü kaydetti.