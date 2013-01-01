T24 LogoT24 Logo
Dünya

Doktorlarından umutlu açıklama: Clinton'un durumu hızla düzeliyor

Clinton'ı tedavi eden doktorlar, kan pıhtısının sağ kulağının arkasında, beyin ile kafatası arasındaki boşluktaki damarda oluştuğunu kaydetti

01 Ocak 2013 12:58

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın dün hastaneye kaldırılmasına neden olan kan pıhtısının, kafasında oluştuğu ama felce veya nörolojik hasara yol açmadığı bildirildi. Doktorlar, Clinton'ın "mükemmel" şekilde ilerleme sağladığını kaydetti.

New York'ta, New York-Presbyterian Hastanesi'ne kalan Clinton'ı tedavi eden doktorlar, kan pıhtısının sağ kulağının arkasında, beyin ile kafatası arasındaki boşluktaki damarda oluştuğunu kaydetti.

Kan pıhtısının felce veya nörolojik hasara yol açmadığını ve Clinton'ın tam olarak iyileşeceğinden emin olduklarını bildiren doktorlar, pıhtının dağılmasına yardımcı olmak için kan inceltici tedavisi uyguladıklarını dile getirdi.

Doktorlar, ilaç dozunun belirli bir düzeyde sabitlenmesinden sonra Clinton'ın taburcu edileceğini açıkladı.

Doktorlar, 65 yaşındaki bakanın "mükemmel" ilerleme gösterdiği ve moralinin de yerinde olduğunu da belirtti.

Clinton, yaklaşık 15 gün önce aşırısı su kaybı nedeniyle bayılması ve ardından beyin sarsıntısı geçirmesi üzerine, evinde istirahat ederken, dün yeni gelişmeler dolayısıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Clinton'ın sözcüsü Philippe Reines, doktorların bugünkü kontrollerinde Clinton'da beyin sarsıntısından kaynaklanan kan pıhtısı oluştuğunu keşfettiğini söyledi. Reines, Clinton'ın şu anda hastanede pıhtı-önleyici tedavisi gördüğünü kaydetti.

ETİKETLER

hillary clintonabdpıhtısağlıkyaşamhastane

İlgili Haberler

Hillary Clinton beyin sarsıntısı geçirdi

Yaklaşık bir haftadır hasta olan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, evinde bayıldı ve beyin sarsıntısı geçirdi

Clinton tekrar hastaneye kaldırıldı

Hillary Clinton'da kan pıhtılaşması tespit eden doktorlar, hastaneye kaldırılmasını istedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24