Hillary Clinton beyin sarsıntısı geçirdi

Mide virüsü nedeniyle bir yurtdışı gezisini iptal eden ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton aşırı su kaybı nedeniyle bayıldı ve ardından beyin sarsıntısı geçirdi.



Bir süredir rahatısız olduğu ABD Dışişleri Bakanı Clinton, aşırı su kaybı nedeniyle bayıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın aşırısı su kaybı nedeniyle bayıldığı ve ardından beyin sarsıntısı geçirdiği bildirildi.

Clinton'ın yardımcılarından Philippe Reines, dışişleri bakanının evinde istirahat ettiğini ve doktorlar tarafından sürekli izlendiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise hafta başında mide virüsü nedeniyle yapması planlanan bir yurtdışı gezisini iptal etmek zorunda kalan Clinton'ın aşırı su kaybı nedeniyle bayıldığı ve ardından beyin sarsıntısı geçirdiği belirtildi.

Clinton'ın gelecek hafta perşembe günü Kongre'de 11 Eylül'de 4 Amerikalı yetkilinin ölümüne neden olan Bingazi'deki saldırıyla ilgili ifade vermesi bekleniyordu.

Kongre yetkilileri, Clinton'ın ifade vereceği oturumun ertelenmesinin beklendiğini söyledi.