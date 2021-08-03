Hilal Kaplan: Yahu koca Avustralya kıtası 240 gün yandı, bir Avustralyalı da çıkıp "Avustralya'ya yardım et" diye sosyal medyada duyar kasmadı

Sabah yazarı Hilal Kaplan, Türkiye'de kontrol altına alınamayan yangınlar için başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilişkin olarak, "Yahu koca Avustralya kıtası 240 gün yandı. Ama bir Avustralyalı da çıkıp 'Avustralya'ya yardım et' diye sosyal medyada duyar kasmadı" dedi.

Hilal Kaplan, "Devletimiz zaten diplomatik teamüller çerçevesinde gelen yardım taleplerini değerlendirirken, kendileri çağrı yaptığı için ülkelerin harekete geçeceğini düşünecek kadar da küçük dağları kendileri yaratmıştı! Tabii Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri menşeli bot hesaplar da bizleri çok düşündüklerinden bu kampanya için fazla mesai yapmayı göze almışlardı...

Yahu koca Avustralya kıtası 240 gün yandı. Ama bir Avustralyalı da çıkıp "Avustralya'ya yardım et" diye sosyal medyada duyar kasmadı. Beş günde yüzden fazla yangın söndürülmüş; geride söndürülmesi gereken yedi yerde yangın kalmış ama herkesten pek önemli, en duyarlı fenomenlerimiz ve onlardan daha da kıymetli "sanatçı"larımız dünyadan yardım dilenme sırasına girdi. Biz sizi hiç tutmayalım: AB ve ABD'nin de kulağı sizde nasıl olsa..." düşüncesini dile getirdi.

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