Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelesinde 7'nci günde: 6 ilde 11 yangın devam ediyor

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, son 6 günde 32 ilde 152 yangının kontrol altına alındığı, 6 ilde 11 yangının ise devam ettiğini açıkladı. Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bakanlığın açıkladığı son bilgiye göre, Antalya, Muğla, Isparta, Denizli, Balıkesir ve Manisa'da yangınlar devam ediyor.

Denizli'deki yangına 11'inci Komando Tugay'ı müdahale edecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli Valiliği'nin talebi üzerine bölgedeki yangına müdahale için 11'inci Komando Tugay Komutanlığını görevlendirdiğini duyurdu. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir" denildi.

Denizli’de yerleşim yerine yaklaşan yangın devam ediyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde bugün öğle saatlerinde tekrar başlayan yangın devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yerleşim yerine yaklaşırken, tedbir amaçlı bazı vatandaşlar evlerini boşalttı.

Çavuşoğlu: Ukrayna'dan 4 tane daha yangın söndürme helikopteri gelecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat’ta AFAD Koordinasyon merkezinde konuştu. Bakan Çavuşoğlu, “Yarın Ukrayna'dan 4 tane daha yangın söndürme helikopteri gelecek. Bunların bir avantajı da akşam saatlerinde yangına müdahale edebilecek” dedi.

Termik santralin etrafına hendek kazıldı

Milas yangınında alevler, Kemerköy Termik Santrali’nin 1 kilometre yakınına kadar yaklaştı. Yetkililer üst düzey tedbirler alındığını, santralin çevresinde hendekler kazıldığını belirtti.







Sabah saatlerinde Denizli'deki yangın kontrol altına alındı. Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki çıkan orman yangını ve Adana'daki orman yangını da dün akşam kontrol altına alındı. 28 Temmuz'dan bu yana süren yangınlarda 8 kişi yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. İspanya'nın orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Türkiye'ye gönderdiği iki yangın söndürme uçağı Muğla'nın Dalaman ilçesine ulaştı.

Türkiye, 1 haftadır pek çok ilde orman yangınlarıyla mücadelesine devam ediyor. Muğla Seydikemer, İzmir Buca ve Adana Karaisalı ilçelerindeki ve Denizli ve Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı. Antalya, Muğla, Isparta'daki yangınlar ise devam ediyor.

Aydın Karacasu'da yangın

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Manavgat'taki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı

Manavgat merkezde meydana gelen orman yangını ile ilgili olarak 30 Temmuz tarihinde gözaltına alınan 16 yaşındaki C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OGM: Helikopterin düştüğü haberleri asılsız

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğüne yönelik haberleri yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır. Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz."

Köyceğiz'de yangın devam ediyor

Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve zaman zaman kontrol altına alınan yangın, bugün yeniden şiddetlendi. Yangın nedeniyle alevlerin yaklaştığı Çayhisar Mahallesi tahliye edildi. Pek çok kişi mahalleyi terk ederken, bazı kişiler ise kamyon ve kamyonetlere hayvanlarını yükleyerek bölgeden uzaklaşmaya başladı. Alevlerin tahliye edilen mahalleye ulaşması ile bazı ev ve ahırların yangından zarar gördüğü öğrenildi. Zaman zaman şiddetli esen rüzgar ile yangın büyürken, yangının Zeytinalanı ve Taşdibi Mahallelerini de tehdit ettiği belirtildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın hakkında bilgi veren Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, sabotaj ihtimaliyle ilgili kuşkularının olduğunu dile getirdi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi tahliye ediliyor.

Milas’ta alevler termik santrale ilerliyor

Muğla’nın Milas ve Bodrum ilçelerinde devam eden orman yangını Ören Mahallesi’ndeki Yeniköy ve termik santrallere doğru hızla ilerliyor. Gökova sahilindeki tatil sitelerinde yazlıkçılar evlerini boşalttı. Bazı villalar alevlerin içerisinde kaldı.

Geren’deki Serdaş ve Hanay Tatil Siteleri jandarma tarafından boşaltıldı. Ören-Bodrum karayolu taşıt trafiğine kapatıldı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, saat 21.10'da alevlerin termik santralin 'dibine kadar geldiğini' belirtirken, "Durum çok ciddi. Termik santralin dibine geldi alevler. Varsa imkan derhal gece görüşü olan uçak ya da helikopter bölgeye yönlendirilsin… " dedi.

Milas Belediye Başkanı tahliye çalışmalarında son durumu aktardı

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas'ta 1670 hane ve 4 bin üzerinde vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi.

Milas Belediye Başkanı: Yangın ortasından Engin Altay ve çalışma arkadaşlarımızla sıkıştık

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Ne yazık ki Türkevleri mahallesinde yangının ortasında CHP Grup Başkanvekili Sayın Engin Altay ve çalışma arkadaşlarımızla sıkıştık. Deniz kenarına doğru ileri kısıma sığındık. Şimdilik durumumuz iyi…" ifadesini kullandı.

Muğla'nın Milas ilçesinden paylaşılan görüntülerde alevlerin Türkevleri mahallesinde evlerin sınırına dayandığı görülüyor

CHP'li Tanal: Denizli Pınarlık köyünde dağlık alanda orman yangını başladı

CHP milletvekili Mahmut Tanal, "Denizli ili Tavas ilçesi Pınarlık köyünde dağlık alanda orman yangını başladı. Halk traktörlerle yangın bölgesine ulaşmaya çalışıyor. Araçla çıkış mümkün değil. Acilen hava desteği lazım. paylaşımını yaptı.

(İletişim Başkanlığı'nın tablosu, Uşak yangını kontrol altına alınmadan hemen önce paylaşıldı)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Antalya'da 598 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 11 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız oldu. 34 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahadayız. Muğla'da 271 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 36 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu. 44 Ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız." açıklamasını yaptı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 6 günde Türkiye'nin farklı illerinde çıkan toplam 144 orman yangınının 134'ünün kontrol altına alındığını bildirdi.