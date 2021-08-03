Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelesinde 7'nci günde: 6 ilde 11 yangın devam ediyor

03 Ağustos 2021 07:10
Güncelleme: 04 Ağustos 2021 08:30
Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele 7. gününde devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, son 6 günde 32 ilde 152 yangının kontrol altına alındığı, 6 ilde 11 yangının ise devam ettiğini açıkladı. Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bakanlığın açıkladığı son bilgiye göre, Antalya, Muğla, Isparta, Denizli, Balıkesir ve Manisa'da yangınlar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli Valiliği'nin talebi üzerine bölgedeki yangına müdahale için 11'inci Komando Tugay Komutanlığını görevlendirdiğini duyurdu. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir" denildi.
Denizli’nin Buldan ilçesinde bugün öğle saatlerinde tekrar başlayan yangın devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yerleşim yerine yaklaşırken, tedbir amaçlı bazı vatandaşlar evlerini boşalttı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat’ta AFAD Koordinasyon merkezinde konuştu. Bakan Çavuşoğlu, “Yarın Ukrayna'dan 4 tane daha yangın söndürme helikopteri gelecek. Bunların bir avantajı da akşam saatlerinde yangına müdahale edebilecek” dedi.
Milas yangınında alevler, Kemerköy Termik Santrali’nin 1 kilometre yakınına kadar yaklaştı. Yetkililer üst düzey tedbirler alındığını, santralin çevresinde hendekler kazıldığını belirtti.
Sabah saatlerinde Denizli'deki yangın kontrol altına alındı. Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki çıkan orman yangını ve Adana'daki orman yangını da dün akşam kontrol altına alındı. 28 Temmuz'dan bu yana süren yangınlarda 8 kişi yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. İspanya'nın orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Türkiye'ye gönderdiği iki yangın söndürme uçağı Muğla'nın Dalaman ilçesine ulaştı.
Türkiye, 1 haftadır pek çok ilde orman yangınlarıyla mücadelesine devam ediyor. Muğla Seydikemer, İzmir Buca ve Adana Karaisalı ilçelerindeki ve Denizli ve Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı. Antalya, Muğla, Isparta'daki yangınlar ise devam ediyor.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Manavgat merkezde meydana gelen orman yangını ile ilgili olarak 30 Temmuz tarihinde gözaltına alınan 16 yaşındaki C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğüne yönelik haberleri yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:
"Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır. Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz."
Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve zaman zaman kontrol altına alınan yangın, bugün yeniden şiddetlendi. Yangın nedeniyle alevlerin yaklaştığı Çayhisar Mahallesi tahliye edildi. Pek çok kişi mahalleyi terk ederken, bazı kişiler ise kamyon ve kamyonetlere hayvanlarını yükleyerek bölgeden uzaklaşmaya başladı. Alevlerin tahliye edilen mahalleye ulaşması ile bazı ev ve ahırların yangından zarar gördüğü öğrenildi. Zaman zaman şiddetli esen rüzgar ile yangın büyürken, yangının Zeytinalanı ve Taşdibi Mahallelerini de tehdit ettiği belirtildi.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın hakkında bilgi veren Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, sabotaj ihtimaliyle ilgili kuşkularının olduğunu dile getirdi.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi tahliye ediliyor.
Muğla’nın Milas ve Bodrum ilçelerinde devam eden orman yangını Ören Mahallesi’ndeki Yeniköy ve termik santrallere doğru hızla ilerliyor. Gökova sahilindeki tatil sitelerinde yazlıkçılar evlerini boşalttı. Bazı villalar alevlerin içerisinde kaldı.
Geren’deki Serdaş ve Hanay Tatil Siteleri jandarma tarafından boşaltıldı. Ören-Bodrum karayolu taşıt trafiğine kapatıldı.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, saat 21.10'da alevlerin termik santralin 'dibine kadar geldiğini' belirtirken, "Durum çok ciddi. Termik santralin dibine geldi alevler. Varsa imkan derhal gece görüşü olan uçak ya da helikopter bölgeye yönlendirilsin… " dedi.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas'ta 1670 hane ve 4 bin üzerinde vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Ne yazık ki Türkevleri mahallesinde yangının ortasında CHP Grup Başkanvekili Sayın Engin Altay ve çalışma arkadaşlarımızla sıkıştık. Deniz kenarına doğru ileri kısıma sığındık. Şimdilik durumumuz iyi…" ifadesini kullandı.
Muğla'nın Milas ilçesinden paylaşılan görüntülerde alevlerin Türkevleri mahallesinde evlerin sınırına dayandığı görülüyor
CHP milletvekili Mahmut Tanal, "Denizli ili Tavas ilçesi Pınarlık köyünde dağlık alanda orman yangını başladı. Halk traktörlerle yangın bölgesine ulaşmaya çalışıyor. Araçla çıkış mümkün değil. Acilen hava desteği lazım. paylaşımını yaptı.
(İletişim Başkanlığı'nın tablosu, Uşak yangını kontrol altına alınmadan hemen önce paylaşıldı)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Antalya'da 598 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 11 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız oldu. 34 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahadayız. Muğla'da 271 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 36 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu. 44 Ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız." açıklamasını yaptı.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 6 günde Türkiye'nin farklı illerinde çıkan toplam 144 orman yangınının 134'ünün kontrol altına alındığını bildirdi.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz kontrol altına alınmayan Antalya Manavgat ve Marmaris yangınlarında can ve mal kayıpları yaşandığını hatırlatan Karacabey, "Toplam 16 su atan, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor" bilgisini verdi.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için devletin tüm imkanlarının seferber edileceğini söyleyerek, şunları kaydetti:
"Biz, her zaman olduğu gibi yangın sonrası alanın temizlenmesi, rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak burada vatandaşlarımıza da büyük bir sorumluluk düşüyor. İstatistiklerle bilindiği gibi yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı sebeplerden çıkıyor. Ormanları korumak vatanı korumaktır. Yeşil vatana sahip çıkmak için herkes hassasiyet göstermelidir."
Hayatını kaybeden şehitlere ve vatandaşlara Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır temennisinde bulunan Karacabey, "Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, desteklerini esirgemeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "400'den fazla Mehmetçik; 3 İnsansız Hava Aracı (İHA), 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor" açıklamasını yaptı.
Twitter'dan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400'den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır" ifadeleri kaydedildi.
Muğla'nın Milas, Bodrum ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.
Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da müdahale ediliyor.
Türkiye'nin farklı illerinden gelen arazözler ile itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangında çalışma yürütüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kissebükü Koyu'na kadar ilerleyen alevler havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Arazözlerin yanan alanlara ulaşabilmesi için iş makinelerince orman yolu açılıyor. Gönüllüler ve bölge halkı da ekiplerin çalışmalarına destek veriyor.
Yangının bölgedeki diğer yerleşim alanlarına sıçramaması için ise güvenlik önlemi alınıyor.
Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “ Eyvah… Yangın kritik eşiği aştı ve siteler tarafına geçti. Böyle olacağı belliydi… Sinirimden ağlayacağım…” paylaşımını yaptı.
Dalaman ilçeye bağlı Narlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını, havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hisarönü Mahallesi'nde ormanlık alanda yükselen alevler rüzgarın şiddetini arttırmasıyla merkezdeki evler ve arabalara da sıçradı.
Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor, yoğun duman da müdahaleyi zorlaştırıyor.
Bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz yangına müdahaleyi sürdürüyor.
Vatandaşlar da söndürme çalışmasına destek veriyor.
Bu arada, alevlerin arasından yaralı iki kaplumbağa kurtaran bir kadın da orman yangınlarına gözyaşlarıyla isyan etti.
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına gece de devam ediliyor.
Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.
Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.
Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için Gündoğmuş ilçe merkezi tedbir amaçlı boşaltıldı. Gündoğmuş yolu ulaşıma kapatıldı.
Ekipler, yangın olan bölgelerde söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Rüzgarın etkisiyle anlık olarak bazı bölgelerde etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kısmen kontrol altına alındı.
Bölgeye sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da etkili müdahalenin başlayacağı bildirildi.
Söndürme çalışmalarını hizmet binasında değerlendiren Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının bir an önce söndürülmesi için çaba harcadıklarını söyledi.
Bir televizyon programında yaptığı açıklamaların yanlış anlaşılmalara neden olduğunu belirten Özeren, "Canlı yayında yaptığım açıklamaların içinden 23-24 saniyelik bir kısım cımbızla çekilerek, linç kampanyasına dönüştürüldü. Devletimizin şefkatli eli her zaman evi yanan mağdur vatandaşlarımızın yanındadır. Ben her vatandaşımızın yanındayım, söndürme çalışmalarına da katılıyorum." dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının ilerlemesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi.
İlçede Beydiğin Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Kızıldağ Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Kızıldağ Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı.
Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.
Mahallede anons yapan AFAD ekipleri, engelli ve yaşlı vatandaşı evlerinden alarak, ilçedeki yurtlara yerleştirdi.
Ayrıca ekipler, sokakta bulunan hayvanları da besleyip, bölgeden uzaklaştırdı.
Uşak'ta yaklaşık 7 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.
Sorkun köyü ile Aybey Mahallesi arasındaki Çokkozlar mevkisinde bulunan bir tarlada başladığı belirtilen yangın, ormanlık alana sıçradı.
Yangına Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı ile 4 iş makinesi, Uşak Belediyesi İtfaiyesine ait 5 yangın söndürme aracı, 2 su ikmal aracı ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA müdahale etti. Çalışmalara jandarma ve köylülerde destek verdi.
Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 7 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangının buğday tarlasında ekin biçme çalışmasında kullanılan biçerdöverden kaynaklandığı öne sürüldü. Biçerdöver operatörü M.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan Uşak'a bağlı Karacahisar köyü yakınlarında çıkan bir orman yangının da kontrol altına aldığı, yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinde basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şu açıklamayı yaptı:
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