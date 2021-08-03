İspanya’ya ait 2 yangın söndürme uçağı Dalaman’da

İspanya'nın orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Türkiye'ye gönderdiği iki yangın söndürme uçağı Muğla'nın Dalaman ilçesine ulaştı.

İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği, uçakların fotoğrafını resmi Twitter hesabından paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "İki Corsair'imiz burada, Dalaman'da. Haydi o yangınları söndürelim" ifadeleri yer aldı.

Büyükelçilik daha sonra görevli ekiplerin fotoğrafını paylaştı ve "Durumu izliyor ve kalkış yapmaya hazırlanıyoruz" yazdı.

Sabah yapılan açıklamada İspanya'dan iki yangın söndürme uçağı, bir ulaştırma uçağı ve 27 pilotun sabah saatlerinde Türkiye'ye geldiği bildirilmişti.