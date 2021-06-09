Hilal Kaplan: Ne zaman AK Parti göl ile çevresini doğaya duyarlı bir yaklaşımla ihya etti, "çevrecilerimiz" Salda'yı "keşfetti"!

Sabah yazarı Hilal Kaplan, "'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Salda Gölü, 2019 yılından önce gündemimizde bile yoktu. Çünkü göl ve çevresi başıboş bırakılmış, her yerde çöplerin olduğu, bakımdan ve ilgiden uzak bir yerdi. Ancak ne zaman ki AK Parti geç de olsa duruma el attı ve göl ile çevresini doğaya duyarlı bir yaklaşımla ihya etti, "çevrecilerimiz" Salda'yı "keşfetti"!" düşüncesini dile getirdi.

Kaplan, "Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de himayesine aldığı Burdur ilimizdeki bu tabiat harikasını Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan etti. Eskiden gölün hemen kıyısına kadar inebilen araçlar ve kampçıları engellemek için araçların göl kenarına inişi kapatıldı ve iki kilometre geriye çekildi. Çöpler sadece temizlenmedi, aynı zamanda Sıfır Atık Sistemi kuruldu. Göl çevresindeki derme çatma yapılar temizlendi ve yerine ziyaretçilerin ihtiyaçlarını giderebileceği doğa ile uyumlu ahşap malzemeden yapılar gölün 500 metre ötesine kuruldu. Ayrıca eskiden korunması gereken alan bölümü 44 bin metrekare iken, 7 katına çıkarılıp 295 bin metrekareye yükseltildi" ifadelerini kullandı.

Kaplan, "Salda'yı yeni 'keşfeden' çevrecilerin algı ve propagandayla gizlemeye çalıştıkları gerçekleri daha gür duyurmalıyız" ifadesini kullandı.

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