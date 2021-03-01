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Yaşam

Salda Gölü için UNESCO'ya 'dünya doğal mirası' başvurusu

01 Mart 2021 16:27

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün 'dünya doğal mirası' sayılması için UNESCO'ya başvuru yapıldı.

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