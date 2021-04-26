Hilal Kaplan, muhalefetin tepkilerini eleştirdi: ABD ülkemizi işgale gelse, 'hükümetin kötü yönetimi yüzünden oldu, buyrun gelin' deyip geçecekler korkarım

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirmesine ilişkin kaleme aldığı yazısında muhalefetten gelen tepkilerde iktidarın da eleştirilmesini hatırlatarak, "Bu kafaya kalsak, ABD ülkemizi işgale gelse, 'hükümetin kötü yönetimi yüzünden oldu, buyrun gelin' deyip geçecek korkarım" dedi.

Kaplan, "ABD işgale kalksa ne diyecekler?" başlıklı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve "muhafazakâr maskeli Amerikancı" olarak tanımladığı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştirdi.

Kaplan, "İşin doğrusu şu: Eskiden ABD'nin 'uydu-ülkeleri'nden birisiydik. Çıkarımıza uygun bir dış politika uygulama gücümüz yoktu. Bugün Dağlık Karabağ'dan, Libya'ya değin geniş bir coğrafyada ABD çıkarlarıyla çelişen ve kendi menfaatlerimizi önceleyen başarılar elde edebiliyoruz. Bu yüzden ABD'nin 'havuç-sopa' politikasının parçası olan "Bak soykırım derim" şantajı artık işe yaramıyor. Türkiye'nin, Amerikan Başkanı'nın ağzından çıkan kelimeye göre küçük düşebileceğini sananlar, karakterlerinin küçüklüğü ile Türkiye Cumhuriyeti'ni karıştırmasınlar. Bu kafaya kalsak, ABD ülkemizi işgale gelse, 'hükümetin kötü yönetimi yüzünden oldu, buyrun gelin' deyip geçecek korkarım" görüşünü dile getirdi.

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