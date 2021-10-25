Hilal Kaplan: HDP'lilerin bu Beyaz Türk yalakalığı gerçekten içler acısı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Diyarbakır’da ‘Hafıza Odası’ ismiyle sergi açan sanatçı Ahmet Güneştekin'in sergisi sonrası yaşananları değerlendirdiği yazısında, "HDP'lilerin bu Beyaz Türk yalakalığı gerçekten içler acısı. Ahmet Kaya'yı vatanından eden güruhun baş aktörünü alıp Diyarbekir'de halaya durmuşlar. Kürt ressam Ahmet Güneştekin'in "Hafıza Odası" sergisini de birlikte dolaşmışlar. Sonra Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın sosyal medya paylaşımını gördüm." ifadelerini kullandı.

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın, Ertuğrul Öztürk ve Fatih Altaylı'yla fotoğraf çektiren Güneştekin yaptığı "Hafıza silinmez" paylaşımına dikkat çeken Kaplan, "Belki çok şey de anlaşamayız Gülten Hanım ama 'ağzınıza sağlık' demeden edemedim. Karakter de silinmiyor, karaktersizler de..." diye yazdı.

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