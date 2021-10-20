Gülten Kaya'dan Özkök ve Altaylı tepkisi: Bu başlıkların sahipleri ile utanç fotoğrafları çektiren; Güneştekin, 'hafıza' silinmez!

Gülten Kaya, Kürtçe albüm yapmak istediğini söylemesinin ardından eşi Ahmet Kaya ile ilgili Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinde 'Vay Şerefsiz' manşetini attığını, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’nın 'Parayı Veren Ahmet'i Alır' başlıklı yazını hatırlatarak sanatçı Ahmet Güneştekin’e "Bu başlıkların sahipleri ile utanç fotoğrafları çektiren; Ahmet Güneştekin! 'Hafıza' silinmez!" dedi. Bugünkü yazısında sergiye gitmediğini açıklayan Ataylı, Kaya'ya "Öyle bir ortamda olmak benim için sizin edeceğiniz her türlü hakaretten daha büyük hakarettir" cevabını verdi.

Sanatçı Güneştekin’in “Kayıp Alfabe’ de binlerce kayıp! Binlerce ananın çıkmaz sokaklarda on yıllardır, bir umutla arayışına tanıklık edeceğiz” sözleriyle tanıttığı, 16 Ekim'de Diyarbakır’ın tarihi Keçi Burcu’nda açtığı ‘Hafıza Odası’ sergisi için kente giden Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök’ün burada çektiği halay gündem olmuştu.

Özkük, gazeteci İsmail Saymaz'la halay çektikleri görüntülere gelen tepkilere bugünkü yazısında yanıt verdi. Özkök, "Tamam halay çektim ama ‘Gak cuk gubarak’ demem" dedi.

Özkök konuyla ilgili yazısında, "Sen halktan kopuk bir Monşer’sin. Halay çekerek gözümüze giremezsin' Ne güzel değil mi... Onlar hep 'halk' Bense hep 'halktan kopuk' Bir nevi it kopuk yani... Ben ilk defa halk oyunu oynamıyorum... Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu şahidimdir... Onunla “Nazilli zeybeği” oynadım. Halayımdan şikâyetçi olanlara kötü bir haberim var. Nazilli zeybeği, Erzurum barı, Diyarbakır halayı... Yani futbol deyimi ile 'Hat trick' yaptım. Şimdi sırada 'Karadeniz horonu' var..." ifadesini kullandı.

Gülten Kaya'dan tepki

Gülten Hayaloğlu Kaya sosyal medya hesabından, Güneştekin'in sergide Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı ile olan fotoğraflarıyla birlikte geçmişte Ahmet Kaya ile ilgili yaptıkları 'Vay Şerefsiz' ve 'Parayı Veren Ahmet'i Alır' başlıklı gazete kupürlerini paylaştı.

Ardından da "Bu başlıkların sahipleri ile utanç fotoğrafları çektiren; Ahmet Güneştekin! 'Hafıza' silinmez!" dedi.

Kaya'nın tepki göstermesinin ardından Altaylı bugünkü yazısında şu satırları kaleme aldı:

"Gülten Hanım, elbette bana istediğinizi söyleyebilirsiniz.

Ama bir ricam var.

Siz de ayıp etmeyin, beni olmadığım yerde oldurmayın.

Sabah gibi basılı kağıtların yıllar önce bir sergide çekilmiş fotoğrafımı kullanarak sanki ben de o "Takımla" beraber Diyarbakır’da imişim gibi bir hava yaratmasına neden olmayın.

Ben orada da yoktum. Keçi Burcu'nda tabutlarla poz verip, akşam Sur'da halay çekmedim.

Çünkü öyle bir ortamda olmak benim için sizin edeceğiniz her türlü hakaretten daha büyük hakarettir."

Ertuğrul Özkök, Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri'nde Kürtçe albüm yapmak istediğini belirten Ahmet Kaya'nın saldırıya uğramasının ardından medyada hedef gösterilmesine neden olan isimlerin başında geliyordu. Özkök Genel Yayın Yönetmeni olduğu Hürriyet gazetesinde 'Vay Şerefsiz' manşetini attırmıştı. Özkök, yıllar sonra Kaya'nın mezarına giderek özür dilediğini açıkladı.

Sosyal medyada, sergiye katılanların tabutların önünde fotoğraf çektirilmeleri de eleştirilmişti.

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