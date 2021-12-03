Hilal Kaplan: Arınç, kâh FETÖ kâh PKK tezlerini savunacağım diye siyasi mirasını bozuk para gibi harcadı

Sabah yazarı Hilal Kaplan, eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç ile Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan arasındaki polemiği "keyifli takip ettiğini" söyledi.

Ahmet Hakan'ın Bülent Arınç'a kedisi Sekter'in ağzından yanıt vermesini "ince ince dalga geçmiş" diyerek hatırlatan Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Hakan'la zamanında davalık bile olduk -gerçi kazandım- ama Arınç konusunda haklı. Maalesef Arınç, kâh FETÖ kâh PKK tezlerini savunacağım diye siyasi mirasını bozuk para gibi harcadı.

Hatta 15 Temmuz sonrası, 'Bana ahmak deyin, hain demeyin' diye rica da etmişti. Bu ricasında haklı olduğunu her seferinde kendisi kanıtlıyor zaten. Üzücü bir portre..."

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