Ahmet Hakan: Kimler zorlayacaklarsa Allah billah aşkına, zorlasınlar şu Bülent Arınç’ı, alsın boyunun ölçüsünü!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski Cumhurbaşkanı Yüksek İştire Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın 'Erdoğan’a karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama beni fazla zorlamasınlar" dediğini hatırlatarak, "Kimler zorlayacaklarsa Allah billah aşkına, zorlasınlar şu Bülent Arınç’ı... Zorlasınlar da... Alsın boyunun ölçüsünü!" dedi.

Hakan, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"'Aldıklarını buldukları sananlar' diye nitelendirebileceğimiz bir hizip var. Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu. Kimdir bunlar?