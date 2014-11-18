Hidrojenle çalışan ilk otomobil satışa çıkıyor

Toyota, dünyanın hidrojen yakıt hücreli ilk otomobili Mirai'yi önümüzdeki ay Japonya'da, 2015'te Avrupa'da satışa sunuyor. Seri üretime geçen ilk hidrojenli araç olan Mirai, yakıtını doğal kaynaklardan veya atık sudan elde ediyor.

10 yıl kadar önce Prius modeliyle hibrid (melez) dünyasının kapılarını açan Toyota, önümüzdeki aydan itibaren Japonca’da ‘gelecek’ anlamını taşıyan ‘Mirai’ isimli dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli otomobilinin satışına başlıyor.

Aralık ayının ortasında Japonya’da pazara sunulacak olan Mirai, Eylül 2015’ten itibaren İngiltere , Almanya ve Danimarka’da satılmaya başlanacak. Japonya’da üretilecek olan Mirai 2017 yılında Avrupa’da seçilen diğer ülkelerde de pazara sunulacak. Geleceğin yakıtı olarak gösterilen hidrojen, doğal kaynaklardan veya atık su gibi insan yapısı ürünlerden elde edilebiliyor ve sıkıştırıldığında aküye göre daha yoğunluklu bir enerji ortaya çıkıyor. Saklanması ve taşınması da daha kolay olan hidrojen bu özellikleriyle geleceğin enerji üretiminde önemli bir rol oynayacağa benziyor.

Çevreyi kirletmiyor

Toyota, Mirai ile otomobil sektöründe yeni bir çağı başlatıyor. Gelecekte önemli enerji kaynaklarından biri olacak hidrojenle çalışan Mirai, hidrojen yakıtını elektrik üretmek için kullanıyor. Mirai, çevreci özelliklerinin yanı sıra otomobillerden beklenen konforu ve sürüş keyfini de fazlasıyla sağlıyor. Mirai, Toyota Yakıt Hücresi Sistemi ile yakıt hücresi teknolojisini hibrit teknolojisiyle birleştiriyor ve içten yanmalı motorlara göre üstün enerji verimliliği sağlanıyor. Sıfır CO2 salımı ile çevreyi kirletmeyen Mirai’nin ortalama 3 dakikada hidrojenle doldurulan yakıt deposu, devrim niteliğindeki bu otomobili tatmin edici bir menzile de ulaştırıyor.

Havadan oksijen

Mirai aynı zamanda yeni jenerasyon otomobillerin izlerini taşıyor. Dikkat çeken tasarımı, düşük ağırlık merkezinin getirdiği sürüş keyfi ve elektrik motorun sessiz ama güçlü hızlanma performansı göz doldurucu özellikler arasında yer alıyor. Mirai’nin ön tasarımda yer alan sağ ve sol ızgaralar ise havadan oksijen tedariğini sağlayarak aracın yakıt hücre sistemini soğutuyor. 1850 kg ağırlığa sahip olan Toyota Mirai, 4.890 mm uzunluğa, 1.815 mm genişliğe, 1.535 mm yüksekliğe ve 2.780 mm dingil mesafesine sahip bulunuyor. Mirai 178 km/s maksimum hıza çıkabilirken, 100 km’lik hıza sadece 9.6 saniyede ulaşıyor.