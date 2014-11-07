Lüks kaçak otomobil soruşturmasında sanıklara binlerce yıl hapis istemi

Ankara merkezli yürütülen lüks kaçak otomobil soruşturması tamamlandı. Galeri sahipleri ve gümrük müşavirlerinin de aralarında olduğu 15 kişi hakkında dava açıldı. Sanıklar 313 yıldan 1410 yıla varan sürelerde hapis istemi ile yargılanacak. ‘Doğrama fatura’ adı verilen yöntemle kaçak otomobil ithal etmekle suçlanan sanıklar “0 kilometre” lüks otomobil adı altında ikinci el otomobil satmakla suçlanıyor. Interpol’ün de devreye girdi soruşturmada, Türkiye’de satışı yapılan bazı otomobillerin Almanya’da çalıntı kayıtlarının dahi olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Savcı Cevat İşlek’in hazırladığı geçtiğimiz 23 Ekim’de hazırladığı iddianame Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

Interpol de devreye girdi

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’teki haberine göre, savcılık iddianamesine göre, soruşturma, 2011 yılı sonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Daire Başkanlığı’na gönderilen bir ihbar mektubu sonrası başlatıldı. Savcılığın talimatı sonrası soruşturma derinleştirildi. Almanya Gümrük İdaresi ZKA ve Interpol ile yapılan işbirliği sonrası, kaçakçılığın boyutu ve yöntemleri de ortaya çıkarıldı. Buna göre, Ankara ve İstanbul’da kurulu galeriler, Almanya’daki galerilerden BMW, Mercedes, Audi, Porsche gibi lüks otomobil satın aldı. Söz konusu firmaların 2000 yılından bu yana aynı işi yaptıkları anlaşıldı. Yapılan araştırmalara göre ithalatın yapıldığı yurtdışındaki galerilerin sahipleri de Türklerden oluşuyordu.

Çifte fatura kullanıldı

Bu otomobiller Türkiye’de “0 kilometre” olarak satıldı. Ancak söz konusu otomobillerin tamamına yakının daha önce Almanya’da trafiğe çıktığı belirlendi. Interpol’ün yaptığı araştırmaya göre ise sorgulaması yapılan otomobillerden 5’i çalıntı çıktı. Bir başka ifade ile Almanya’da çalıntı kaydı bulunan otomobil Türkiye’de “0 kilometre” olarak satıldı. İthal edilen otomobiller için ‘doğrama fatura’ olarak tabir edilen çifte fatura kesildi. Alman Gümrüğü’ne her iki fatura da ibraz edilirken, Türk Gümrüğü’ne düşük olan fatura beyan edildi. Böylece düşük KDV ve ÖTV ödendi. İthalat işlemi yapılan otomobillerin kilometreleri sıfırlandı, uygunluk belgesi için TSE adına sahte evraklar hazırlandı ve otomobillerin satışı yapıldı.

Sendika başkanı da satılar

Soruşturma sonrası 5 firmanın 280 lüks otomobilin ithalatını gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Söz konusu otomobillerden 154’üne el konuldu. İşadamı, öğretim üyesi, siyasetçi ve doktorların da aralarında olduğu onlarca kişiye satılan otomobiller nedeni ile 183 kişinin adı da müşteki olarak iddianamede yer aldı. Türkiye Haber İş Sendikası Genel Başkan Veli Solak da söz konusu kaçak otomobillerden satın alanlardan. Solak, Hürriyet’in sorusu üzerine yaptığı açıklamada, kendisinin de mağdur olduğunu, aracını 6 ay önce emniyete teslim ettiğini ifade etti. Solak, zararının karşılanması amacı ile olayda sorumluluğu bulunan üç bakanlığın dışında, otomobili satan Z Otomotiv ve Motorlu Araçlar şirketine karşı dava açtığını söyledi.

Savcı 1410 yıl hapis istedi

İddianame göre Şaban Altan ve Harun Altan suç örgütünün lideri konumunda. Z Otomotiv ve Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş, ADZ Otomotiv İnşaat, İCS Otomotiv, Alkar Otomotiv, İnter Otomotiv isimli galerilerin sahipleri Sinan Aykut Helvacıoğlu, İbrahim Cenk Sayar, Ali İhsan Aşur, Levent Yücel, Ünal Kökten ile Genpower Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Uslu’nun adı sanıklar arasında yer alıyor. ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘kaçakçılık yapmak’la suçlanan sanıklar 313 yıldan bin 410 yıla varan sürelerde hapis istemi ile yargılanacak. Geçtiğimiz nisan ayı sonunda yapılan operasyon sonrası sanıklardan bazıları bir süre tutuklu kalmıştı.

Yeni el koymalar gelebilir

Avukat Ersoy Akdemir, bu dosyada tedbir kararı konulan otomobillerin dava sonuna kadar alınamayabileceğini ifade etti. Av. Akdemir, yeni bir takım otomobiller için de el koyma kararlarının çıkabileceğini kaydetti. Av. Akdemir, benzer sorunlar ile karşı karşıya olan kişilerin, zaman geçirmeden otomobili satın aldıkları şirkete karşı alacak davası açması gerektiği uyarısında bulundu.

‘Her bir suça ayrı ceza’

Av. Kemal Özdemir ise, istenen cezanın yüksekliği konusunda şu yorumda bulundu: “Türk Ceza Adalet Sistemi'nde cezaların infazında toplanma prensibi uygulanır. Her bir suçun cezası birbirinden bağımsız infaz edilir. Ancak, infazını iyi halli geçiren hükümlüler belli bir süre sonra şartlı salıvermeden yararlandırılır. Bu örnekteki şahıslar söz konusu yüksek süreli cezaları alsalar dahi infazlarını iyi halli geçirdikleri takdirde 32 yıl sonra şartlı olarak serbest bırakılırlar.”