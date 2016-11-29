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Spor

Hidayet Türkoğlu'nun başkanlığına iptal davası

Basketbol Taban Hareketi'nden Ayberk Yağız, Hidayet Türkoğlu'nun doping kullanmaktan ceza aldığı için TBF Başkanı olamayacağını savundu

29 Kasım 2016 11:51

Türkiye Basketbol Federasyonu'na başkan olan Hidayet Türkoğlu'nun başkan olduğu seçimin iptali için dava açıldı. Davayı açan Ayberk Yağız, gerekçe olarak Türkoğlu'nun 6 aylık doping cezasını gösterdi.

Basketbol Taban Hareketi Lideri Ayberk Yağız, Yağız, TBF Başkan adayı olmak için gerekli olan, “Son beş yıl içinde bir defade 3 ya da 6 ay hak mahrumiyeti cezası almamak” kriterini yerine getirmediğini iddia etti.

Türkoğlu’nun 2013 yılında doping kullanmaktan dolayı aldığı 2 yıllık men cezasını hatırlatan Yağız, “Hidayet Türkoğlu'nun 2 yıllık basketboldan men cezası 16 Ağustos 2013 tarihinde FIBA tarafından 6 aya indirilmiştir. Her ne kadar Hidayet Türkoğlu TBF seçimlerine katılabilmek için TBF ve Spor Genel Müdürlüğü'ne doping yapmadığını beyan etmiş olsa da, FIBA'nın 7 Ağustos ve 16 Ağustos 2013'te aldığı kararlar gerçeğin tam aksi istikamette olduğunu göstermektedir.” ifadesini kullandı.

 

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