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Spor

Hidayet Türkoğlu'ndan Enes Kanter'e: O bir vatan haini; Allah kimseye böyle evlat vermesin!

"Beni haklı çıkardığı için teşekkür ederim"

13 Kasım 2016 12:33

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı Hidayet Türkoğlu, Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Enes Kanter için "Şu anda bir vatan haini durumunda. Allah kimseye böyle bir evlat vermesin" dedi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in hazırlayıp sunduğu 'Hafta Sonu' programına konuk olan Türkoğlu, iki yıl önce Kanter ile yaşadığı tartışmayı hatırlatarak, "Ona 'kafası çalışmıyor' demiştim. Beni haklı çıkardığı için teşekkür ederim. Onun haline acıyorum. Bir vatan haini konumunda ve ülkeye gelemeyecek durumda. Allah onun gibi evlat kimseye vermesin" diye konuştu.

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Enes KanterHidayet TürkoğluAllah kimseye böyle evlat vermesinNBAHakan Çelik

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