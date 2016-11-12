Hidayet Türkoğlu görevini açıkladı: Cumhurbaşkanımızla tesis geziyoruz, futbol ve basketbol oynuyoruz

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olara, birlikte tesisleri gezdiklerini, futbol ve basketbol oynadıklarını söyledi. Türkoğlu, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmak ayrı bir gurur." diye konuştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nda (TBF) önce CEO sonra başkan olarak görev yapan Hidayet Türkoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevini sürdürüyor.



Hidayet Türkoğlu, Oylum Talu’nun konuğu olduğu Habertürk’te merak edilen soruları yayınladı.

"Cumhurbaşkanımız futbolda olduğu gibi basketbolda da başarılı"

Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak neler yaptığını ise şu sözlerle açıkladı: “Sporun bütün branşlarında sporcularımızı takip ediyoruz. Tesisleri geziyoruz. Raporumuzu yazıp Cumhurbaşkanı’na iletiyoruz. Cumhurbaşkanımızı yoğun temposuna rağmen sporla çok ilgili. Ramazan’a kadar haftanın üç günü Cumhurbaşkanımız ile birlikte spor yapıyorduk. Hem basketbol hem de futbol oynuyorduk. Futbolda olduğu gibi basketbolda da oldukça yetenekli.

"Kendisini basketbolun içine çekmeye çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmak ayrı bir gurur. Cumhurbaşkanımız sporu seven bir kişi. Sayın Cumhurbaşkanımız uzun bir aranın ardından bir basketbol maçına gelerek Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı izledi. Kendisini biraz daha basketbolun içine çekmeye çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın sporla ilgili olması bizi sevindiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı sporun her branşında görmek spor camiasını mutlu ediyor.”