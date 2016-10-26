Hidayet Türkoğlu kimdir?

Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına seçilen Hidayet Türkoğlu, pek çok başarıya imza atarken, kariyerinin son dönemlerinde dopingden aldığı cezayla tartışmalara neden oldu.

Milli basketbolcu 1979'da Bayrampaşa'da doğdu. Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için küçük yaşta çalışmaya başladı. Eminönü'nde simit satan Hidayet, basketboldaki yeteneği sayesinde Özel Çavuşoğlu Koleji'nde burs kazandı.

Ortaokulda Türkiye şampiyonluğu, lisede ise dünya şampiyonluğu ile Anadolu Efes'in dikkatini çekti. 16 yaşında Efes ile sözleşme imzaladı.



İkinci yılında takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. İstanbul kulübü, 18 yaşına gelen Türkoğlu ile 8 milyon dolara 9 yıllık anlaştı.



22 yaşında NBA'e gitti

Efes'teki dördüncü yılının sonunda NBA'de oynamaya karar verdi. Türkiye Ligi'nde 87, Euroleague'de 50 maçta forma giydi. NBA seçmelerinde çok iyi bir performans sergiledi. 16'ncı sıradan Sacramento Kings tarafından seçildi. Kings, Efes'e 1,5 milyon dolar bonservis bedeli ödedi.



NBA'deki ilk kez Cleveland Cavaliers karşısında süre aldı. Beş dakika oyunda kalan Hido, 3 sayı attı. Türkoğlu, Kings'te aldığı süreleri hızla arttırdı. İkinci sezonunda Denver Nuggets'a karşı 44 dakika oyuna kaldığı maçta 31 sayı attı.

Aynı sezon NBA konferans finalinde Dallas Mavericks'e kaybettiler.



2003'te gerçekleşen üçlü takasta Hidayet'in yeni adresi Teksas ekibi San Antonio Spurs oldu. Spurs'teki ilk maçında Phoenix Suns'a karşı 23 dakika oynadı. 7 sayı attı, 3 ribaund aldı.

Türkoğlu, 2004'te ise kariyerinin en iyi günlerini geçireceği Orlando Magic'e transfer oldu. 6 yıl için 39 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Magic'teki ilk maçında tutuk gözüktü. Ancak daha sonra ilk 5'in değişmez ismi oldu.



En çok gelişim gösteren oyuncu ödülü



2004-05 sezonunda NBA'deki 500'üncü asistini ve 3000'inci sayısını Boston Celtics karşısında yaptı. 2007-08'de Washington Wizards potasına 39 sayı göndererek kariyer rekorunu kırdı. Nisan ayında Doğu Konferansı'nın en iyi oyuncusu seçildi.



Orlando'da çizgisini her geçen gün yükselten Hidayet, 2008'de NBA'de en çok gelişme gösteren oyuncu ödülünü kazandı.

2009'da ise Orlando Magic ile NBA finaline yükseldi. Sırasıyla Philadelphia 76ers, Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers'ı eleyerek finale kaldılar. Magic'in rakibi, Kobe Bryant'lı Los Angeles Lakers'dı. Magic, bu seride beklenen direnci ortaya koyamadı ve seriyi 4-1 kaybetti. Şampiyonluk yüzüğünü Los Angeles Lakers taktı. Hidayet Türkoğlu final serisinde 18 sayı, 4,6 ribaund ve 3,8 asist ortalamasıyla oynadı.

Aljazeera'nin haberine göre; Orlando'da büyük bir başarıya imza atan Hido, son sezonunda kulübünden yeni bir sözleşme istedi. Magic'in 4 yıl için yaptığı 35 milyon doları kabul etmedi. Serbest kalan Türkoğlu'nun hangi takıma gideceği bir süre belirsizliğini korudu.



Portland Trail Blazers tesislerini gezen ve yöneticileri ile görüşen Hidayet'in kesin olarak anlaşmaya vardığı haberleri çıktı. Ancak bu transfer gerçekleşmedi. Hidayet, kısa bir süre sonra Toronto Raptors'ın 56 milyon dolar karşılığında 5 yıllık anlaştı.



Chris Bosh'un yıldızı olduğu Raptors'ta farlı bir pozisyonda oynatılan Hidayet, beklenen etkinliğinden çok uzak kaldı. Özel hayatıyla ilgili haberler de Türkoğlu'nun moralini bozdu. Toronto'dan ayrılmak istediğini açıkladı.

14 Temmuz 2010'da gerçekleşen takasta Leandro Barbosa ve Dwayne Jones karşılığında Phoenix Suns'a transfer oldu. Beş ay sonra ise yine bir takasla eski takımı Orlando Magic'e döndü.

Doping cezası

Hidayet Türkoğlu 14 Şubat 2013'te doping yaptığı gerekçesiyle NBA yönetimi tarafından 20 maç men cezası aldı. Deneyimli basketbolcunun kanında yasaklı methenolone maddesine rastlandığı açıklandı.



Cezanın ardından konuşan Türkoğlu "Geçen yaz Türkiye'ye dönerken, antrenörümün omuzumdaki sakatlığın daha çabuk iyileşmesi için verdiği ilaçları almıştım. Bu ilaçların yasaklı madde içerdiğini bilmiyordum. Kullanmadan önce yasaklı madde içerip içermediğini kontrol etmedim. Vücuduma giren maddelerin tüm sorumluluğunu üstüme alıyorum. Bu tamamen benim hatam. Biliyorum, birçok insanı hayal kırıklığına uğrattım. Herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.



Hidayet Türkoğlu, Ay-Yıldızlı forma altında çok önemli turnuvalarda boy gösterdi. Milli formayı en fazla giyen basketbolcu oldu. 2001'de Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalyayı boynuna taktı. Türkiye finalde Sırbistan'a 78-69 kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı ve TBF CEO'luğu

NBA'de 2015-16 sezonu için herhangi bir NBA takımıyla anlaşamadı. 1000 maç barajını geçmek isteyen 'Hedo' 3 maç kala basketbolu bırakma kararı aldı. Kasım 2015'te de Türkiye Basketbol Federasyonu'nda CEO olarak göreve başladı. Daha sonra bu görevi yoğun işlerinden dolayı bırakan Türkoğlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinde bulunuyor. Türkoğlu, 26 Ekim'de de Harun Erdenay'ın yerine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevine geldi.