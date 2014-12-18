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Hidayet Karaca, sorgu hakimine ifade vermedi

Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca’nın ifade verme işlemleri sürerken İstanbul Adalet Sarayı’nın dışında operasyonu protesto edenlerin eylemleri aralıksız devam etti

18 Aralık 2014 17:57

Michelle Demishevich

14 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınan Samanyolu Medya Grubu Başkanı Hidayet Karaca, çıkarıldığı mahkemenin bağımsız olmadığını savunarak ifade vermedi.

Gülen cemaati medyasını da kapsayan 14 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınan Samanyolu Medya Grubu Başkanı Hidayet Karaca, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve beraberinde toplam 16 kişi sabah erken saatlerde adliyeye getirildi. 

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Samanyolu TV yayın grubu Başkanı Hidayet Karaca ve Zaman Gazetesi genel Yayın Koordinatörü Ekrem Dumanlı’nın sorgulanması yapılmak üzere mahkemeye sevk edildi. "Silahlı terör örgütüne üye olmak",  "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "iftira " suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Ekrem Dumanlı sorgu hakimine ifade verirken Hidayet Karaca ifade vermeyi ret etti.

Hidayet Karaca, kendisini sorgulamak isteyen hakime mahkemenin tarafsız olmadığını söylediği öğrenildi. Karaca, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 14 Aralık Operasyonu ile ilgili çok fazla beyanda bulunduklarını bu nedenle adil bir yargılanma yapılamayacağını ifade etti.

Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca’nın ifade verme işlemleri sürerken İstanbul Adalet Sarayı’nın dışında operasyonu protesto edenlerin eylemleri aralıksız devam etti. Yaklaşık 4 bin kişi olduğu tahmin edilen eylemciler, ellerinde Türk bayraklarıyla Dumanlı ve Karaca’ya destek verdi. Bu arada Adalet Sarayı’nın içinde ve dışında polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet otobüsü Adalet Sarayı’nın bahçesinde konuşlandırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimlerin görev aldığı da edinilen bilgiler arasında.

Gözaltına alınan diğer şüphelilerin de sorgu hakimliğinde ifade alma işlemleri devam ediyor.  

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