Karaca'nın avukatı: Müvekkilim tutuklanacak

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın avukatı Fikret Duran, "Müvekkilim tutuklanacak" açıklaması yaptı. Bu arada Hidayet Karaca'nın mahkemede sorgu hakimine ifade vermediği öğrenildi.

14 Aralık soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 16 kişi sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin sorguları sürerken, bir grup destek için Türk Bayraklarıyla adliye önünde toplandı. Bazı kadınlar Kuran-ı Kerim okurken, bazıları da Soruşturma aleyhine yazılar bulunan dövizler taşıdı. Kalabalık Adliyenin karşısındaki meydanda toplanırken Adliye önünde toplanmalara polis izin vermiyor.

Kurgu yapılmış, hikâye yazılmış ve kumpas kurulmuş

Özgür Arslan’ın DHA’daki haberine göre, adliye önünde açıklama yapan Hidayet Karaca'nın avukatı Fikret Duran, darbe dönemlerini andırır, sıkıyönetim uygulamalarıyla karşı karşıya olduklarını belirterek, “Bir takım siyasi aktörler tarafından bu soruşturmanın gazetecilik faaliyeti ile ilgili olmadığı ifade ediliyor. Bu soruşturmanın başlangıcı 2014 yılının ekim ayı. Bir maille gelen 'tahşiyeciler' diye adlandırılan örgütün mensuplarınca emniyet müdürlüğüne gönderilen bir maille başlatılan bir soruşturma. Soruşturmada Fetullah Gülen'in bir konuşmasına, akabinde Samanyolu TV'de yayınlanan bir diziye ve bazı köşe yazarlarının yazılarına atıf yapılıyor. Sonra emniyetin operasyonu ile bağlantı kuruluyor. Ve bombalar üzerinde polislerin parmak izi olduğu iddia ediliyor" dedi.

Müvekkilim tutuklanacak

Avukat Duran mahkeme sorgusu devam ederken çarpıcı bir iddiada bulunarak, "Hiç kimsenin tereddütü olmasın, bugün buradan tutuklama çıkacak. Müvekkilim Hidayet Karaca Tutuklanacak " dedi. Duran, “Bir kurgu yapılmış, hikaye yazılmış ve kumpas kurulmuş. Önce medya, istihbarat kaynaklarına dayandırılarak haberleştiriliyor, akabinde özel kurulmuş ekibin operasyonları geliyor" diye konuştu. Kalabalığın adliye önündeki bekleyişi sürüyor.

Sorgu hakimine ifade vermedi

Sorgu salonuna ifade vermek için 5'nci kişi olarak Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca girdi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak", "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "iftira " suçlarından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen Karaca, mahkemenin tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirdiğini iddia ederek sorgu hakimine ifade vermeyi reddetti. Diğer şüphelilerin ifade alma işlemi ise devam ediyor.