"Herkesin yerine Ayasofya'ya gider" diyen Kaftancıoğlu'na İnce'den yanıt: CHP kültürünü ve parti terbiyesini iyi bilirim

Eski CHP milletvekili Muharrem İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Muharrem Bey herkesin yerine Ayasofya gider" açıklamasına yanıt verdi.

Konuya ilişkin Hürriyet gazetesine konuşan İnce, "Ben bu partinin gençlik kollarından bu yana her kademesinde görev yapmış birisiyim. CHP kültürünü ve parti terbiyesini iyi bilirim. Onun için partimizin il başkanı ile basın önünde tartışmaya girmem. Takdir kamuoyunun ve partililerin vicdanına aittir." dedi.

Ne olmuştu?

Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından CHP'li Muharrem İnce, davet gelmesi halinde Ayasofya'nın ibadete açılacağı gün namaz kılmaya gidebileceğini söylemişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği buluşmada, "Davet gelirse Ayasofya'ya namaz kılmaya gider misiniz?” şeklindeki bir soruya "Muharrem Bey herkesin yerine gider" yanıtını vermişti.

TIKLAYIN | Canan Kaftancıoğlu'ndan Ayasofya açıklaması: Muharrem İnce herkesin yerine gider

TIKLAYIN | Ayasofya kararını 'egemenlik hakkı' olarak yorumlayan Muharrem İnce: Davet gelirse ilk namaza giderim

TIKLAYIN | “Davet gelirse ilk namaza giderim” diyen İnce'den eleştirilere yanıt: Anlamayanların iyi niyet sahibi olmadıklarından yüzde yüz eminim