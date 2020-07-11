Ayasofya kararını 'egemenlik hakkı' olarak yorumlayan Muharrem İnce: Davet gelirse ilk namaza giderim

Halk TV‘de yayınlanan Taksim Meydanı programında, Ayasofya’nın camileştirilmesi konuşuldu. Programa konuk olan gazetecilerden Özlem Gürses “Muharrem İnce 24 Temmuz’da ilk namaz sırasında Ayasofya’da olabilir” açıklamasını yaptı.

Gürses’in açıklaması üzerine gazeteci İsmail Saymaz, canlı yayın sırasında CHP'li Muharrem İnce’yi aradı. Saymaz, İnce’ye yayında olduklarını ve dilerse İnce’nin sesini yayına verebileceklerini söyledi.

İnce'nin kabul etmemesi üzerine Saymaz, İnce’nin sözlerini dinleyerek şöyle aktardı.

"Ayasofya’nın tapusu bize aittir, orası bizim mülkümüzdür. Türkiye Cumhuriyeti’nindir. Yunanistan, Rusya, ABD Dışişleri Bakanlığı buna karar veremez. Biz ister cami, ister kilise yaparız bunun sorumluluğu bize aittir. Biz karar veririz. Ülkemizi yönetenler ve mahkemelerimiz buna karar vermişse biz uyarız.”

Bu sözlerin ardından İnce, “Ayasofya’ya namaza gidecek misiniz?” sorusu üzerine, “O gün protokol olmaz; ama özel bir gün olduğu için belki davet gerekebilir. Davet olursa icabet ederim" yanıtını verdi.

İnce, canlı yayın sonrası Twitter hesabından şunları yazdı:

Ayasofya Türkiye sınırları içindedir ve ibadete açılması kararı Türkiye’nin egemenlik hakkıdır. Buna Rusya, ABD, Yunanistan veya başka bir ülke, kuruluş karar veremez.

4 yıl 10 ay 23 gün işgal altında kalan İstanbul’u ve dolayısıyla Ayasofya’yı ‘geldikleri gibi giderler’ diyen ve geldikleri gibi gitmeye mecbur bırakan, işgalden kurtaran Milli Mücadelemizin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’e dua etmek ise boynumuzun borcudur.”

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