Ayasofya kararına dünyadan tepkiler: Açık bir provokasyondur, Ayasofya tüm insanlığın ortak anıtıdır

Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına onay verdi. Tarihi karar sonrası, Ayasofya'nın ibadete açılacak olmasına ilişkin dünyadan tepkiler gelmeye başladı.

Gelen tepkilerden bazıları şöyle:

ABD Dışişleri Bakanlığı: Hayal kırıklığına uğradık

''Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi kararından hayal kırıklığına uğradık. Türkiye'nin Ayasofya'nın herkesin erişebileceği bir yer olmaya devam etmesini sağlamak için atacağı adımları öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.''

Yunanistan Kültür Bakanlığı: Bu karar tüm uygar dünyaya karşı açık bir provokasyondur

Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan Danıştay'ın kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararı tüm uygar dünyaya karşı açık bir provokasyondur. Türkiye'nin içişlerine karışma niyetinde değiliz ancak Ayasofya tüm insanlığı ortak anıtıdır" denildi.

Rus Ortodoks Kilisesi: Daha büyük anlaşmazlıklara yol açabilir

Rus Ortodoks Kilisesi'nin basınla ilişkilerden sorumlu yetkilisi Vladimir Legoyda, Danıştay'ın kararının ardından yaptığı açıklamada, "Rus Ortodoks Kilisesi ile diğer Ortodoks kiliselerinin endişelerine kulak verilmemiş olması çok üzücü. Söz konusu karar, çok yazık ki, mevcut anlaşmazlıkları gidermeye yönelik değil. Tam tersine, (Rus Ortodoks Kilisesi lideri) Patrik Kirill’in 6 Temmuz'daki açıklamasında belirttiği gibi daha büyük parçalanmalar ile anlaşmazlıklara yol açabilir" dedi.

TIKLAYIN: Danıştay'dan tarihi Ayasofya kararı

TIKLAYIN: Erdoğan, Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına onay verdi