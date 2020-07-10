Ayasofya'nın ibadete açılacak olmasına siyasilerden ilk yorumlar

Danıştay 10’uncu Dairesi, Ayasofya’yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, Ayasofya’nın ibatede açılması önündeki engeli kaldırdı. Karardan kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına onay verdi.

Ayasofya'nın ibadete açılacak olmasına ilişkin siyasilerden ilk yorumlar gelmeye başladı.

TIKLAYIN - Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini onayladı

Gelen bazı yorumlar şöyle:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Camiyi müzeye çevrilen karar iptal edildiği için cami vasfına dönmüş oldu. Bu kararla birlikte Ayasofya aslında ibadete açılmış oldu. Cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile kararın uygulanma usulüne dair bir idari işlem. Ayasofya'nın cami olarak yönetimi de Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiş oluyor.

Bizim gibi birçok kuşağın hayallerinde cami olarak açılması yer almıştı. 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' bizim gençliğimizin, bizden önceki kuşağın gençliğinin en önemli sloganlarından biriydi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti doğrultusunda eski hüviyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete açılması yolunda önemli bir merhale olan Danıştay kararını takdirle karşılıyorum. Bu, milletimizin uzun yıllardır var olan arzusu yönünde alınmış bir karardır. Burada, Ayasofya konusunu bu milletin gündeminde tutan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız ve yarım asırdır bu mücadeleyi veren Milli Görüş hareketi mensupları başta olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Bahçeli: İrade milletin, karar hukukundur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Ayasofya'nın kapıları hamd olsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır. İrade milletin, karar hukukundur.

Davutoğlu'ndan ilk yorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Ayasofya’nın ibadete açılması, on yıllardır beklenen özlemin gerçeğe dönüşmesidir. İktidar ve muhalefetin takındıkları sorumlu tavır takdire şayandır. Fethin sembolü, Fatih’in emaneti olan ve İstanbul’un tüm medeniyet birikimini barındıran #AyasofyaCamii hayırlı olsun.

İyi Parti'den ilk yorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: #AyasofyaCamii hayırlı, uğurlu olsun

İyi Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: Hamdolsun. Bu karara vesile olanlara gönülden müteşekkiriz. İstanbul’da fethin tek sembolüne, Fatih'e ve fethin şerefli askerlerine borcumuzu ödedik. Şimdi sıra fethin ruhuna ve Şehr-i İstanbul'a karşı mesuliyetlerimize sadakatte... #AyasofyaCamii.

HDP'li vekillerden yorumlar

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu: Ayasofya'yı cami yaparak suç ve günahlarınızı örtemeyeceksiniz Soykırıma uğrattığınız mazlumların ahı sizi bulur, milyon tane cami açın bunu önleyemeyeceksiniz..! Dine karşı dini kullanıyorsunuz!

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya: Bakıyorum da! #Ayasofya meselesi toplumumuzda sağduyu ile dinciliğin, ırkçılığın ve hamasetin #Turnosol'u olmuş.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan: Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararıyla; ülkemizdeki Hristiyarlar, Avrupa’daki Müslümanlar için hayat daha da zorlaşacaktır. Ayasofya, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki gerginliği azaltan bir mabetti. Ayasofya’nın kubbesi hepimize yeterdi. Yazık ettiniz.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıı Mansur Yavaş: Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili verdiği kararın ülkemize, milletimize ve İslâm alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Babacan: Korunması ve geleceğe taşınması için her türlü çabayı göstereceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Ayasofya’nın ibadete açılması hayırlı olsun. İnsanlığın ortak tarihi mirası olan bu eşsiz yapının korunması ve geleceğe taşınması için her türlü çabayı göstereceğiz.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan: Danıştay'ın #Ayasofya kararı, 86 yıllık tarihi bir ayıbı ortadan kaldırmıştır. Kendi topraklarımızda, Ayasofya’nın mahzun kalması hep yüreklerde yaraydı.Mülkiyeti Türkiye'de olan bir yapının aslından uzaklaştırılması, egemenliğimize de ters düşen bir durumdu.

#Ayasofya, kutlu fethin sembolü ve mührüdür. Bugün bu tarihi kararla vuslat bekleyen milyonlarca yürekte hüzün son bulmuştur. Bu kararla, #Ayasofya, taşıdığı anlamla yeniden buluşmuştur. Fatih'in ve tarihin emaneti #Ayasofya, artık manevi heybetine de yeniden kavuşacaktır.

Necip Fazıl, Sezai Karakoç ve Osman Yüksel Serdengeçti gibi birçok üstadın davası ve büyük bir heyecanla bekleyen milyonların duası, bugün karşılık bulmuştur. Bu duygularla #AyasofyaCamii ’nin yeniden ibadete açılmasının hayırlı olmasını diliyoruz. Ayrıca bu karar, #Ayasofya 'nın insanlık ve farklı inanışlardaki herkes için taşıdığı tarihi/dünya mirası olmasına herhangi bir halel getirmeyecektir. Bizlere yakışan tavır da budur. #AyasofyaCamii tüm insalığın ortak bir değeridir. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: #ZincirlerKırıldıAyasofyaAçıldı AKP'li Şamil Tayyar: Danıştay 10.Dairesi, Ayasofya’yı müzeye dönüştüren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya’da ibadet yolu açıldı. Ayasofya Camii ülkemize, İslam alemine hayırlı, uğurlu olsun.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Elhamdülillah. #AyasofyaCamii

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Aslına rücu eden asil kalır. Milletimizin basireti, Cumhurbaşkanımızın dirayeti sayesinde #AyasofyaCamii gerçek kimliğine kavuşuyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Hoş geldin.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasının önündeki engeli kaldıran Danıştay kararı hayırlı olsun. Bir dünya mirası olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi titizlikle korunmaya devam edilecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek olsun. Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun. Ayasofya üzerinden inananların mağduriyetine, tarihin mahkumiyetine son veren Cumhurbaşkanımız, Allah sizden razı olsun.