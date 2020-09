Canan Kaftancıoğlu'ndan Ayasofya açıklaması: Muharrem İnce herkesin yerine gider

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ayasofya tartışmalarına ilişkin Muharrem İnce'nin açıklamasını hatırlattı ve "Muharrem Bey herkesin yerine namaza gider" dedi. Kaftancıoğlu, İBB Genel Sekreterliğine atanan Çan Akın Çağlar'a ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bizim Ekrem Bey'le ortaklaştığımız iki husus vardı. Genel Sekreter siyasi kimlikle anılmamalı, teknokrat olmalı." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Hakkında açılan dava sürecinden, Ayasofya tartışmasına, İBB Genel Sekreterliği'ne yapılan atamadan, Ekrem İmamoğlu'yla uyumuna kadar çok sayıda konuda açıklama yaptı ve soruları yanıtladı. Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre Kaftancıoğlu şunları söyledi:

"Tek aday olarak girmekten son derece mutsuzdum"

Ülkede, olağanüstü gündemler yaratılıp ülkenin asıl gündeminin domine edildiğini ifade eden CHP İstanbul İl Başkanı, partisin il kongresiyle ilgili ise "İl kongresine tek aday olarak girmekten son derece mutsuzdum" açıklamasını yaptı.

"Gençlere yer vermek gerekiyor cümlesine katılmıyorum. Gençler kendileri gelip mücadele ederek, söke söke bizim yerimizi almalı" diyerek gençlerin siyasete katılımına ilişkin görüşünü paylaşan Kaftancıoğlu, toplantıda il yöneticilerini de tanıttı.

"Başörtüsü beni ilgilendirmiyor"

Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kevser Celayır'dan bahsederken gazeteci Abdulkadir Selvi'yle yaptığı görüşmeyi aktardı. Kaftancıoğlu, Selvi'nin kendisine "Başörtülü bir kişiyi yönetime almışsınız" demesi üzerine şu cevabı verdiğini söyledi:

Ben Kevser arkadaşımızın yeteneklerini ve yetkin olduğu konuları Abdulkadir Selvi'ye aktardım ve özellikleri nedeniyle il yönetimine girdiğini söyledim. Başörtüsünün Kevser arkadaşımızın kişisel tercihi olduğunu ve beni ilgilendirmediğini de belirttim.

"Benim inancımda kafa keserek demokrasiye sahip çıkmak yok"

Hakkında açılan davayla ilgili soruyu yanıtlarken 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından attığı tweete değinen Kaftancıoğlu, "Benim inancımda demokrasiye kafa keserek sahip çıkılmaz" dedi.

Yaptığı paylaşımların 83 milyonla bir kopuş yaratmadığını ifade eden Kaftancıoğlu, "Tweetleriniz parti içinden mi servis edildi" sorusuna ise "Her siyasi partinin içinde böyle şeyler olur" diyerek cevap verdi.

İBB Genel Sekreterliği'ne yapılan atama

İBB ile il yönetiminin arasında uyum problemi olduğuna yönelik soruya "Öyle bir problemimiz yok. Ama koordinasyon problemi olduğuna dair bir görüş oluştuysa ona yönelik önlem alırız. Ekrem İmamoğlu ile anlayış birlikteliğimiz var. Her zaman her şeyi aynı düşünmüyoruz ama konuşabiliyoruz" yanıtını veren Kaftancıoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne atanan Can Akın Çağlar'la ilgili görüşünü şu ifadelerle açıkladı:

"Bizim Ekrem Bey'le ortaklaştığımız iki husus vardı. Genel Sekreter siyasi kimlikle anılmamalı, teknokrat olmalı."

"Muharrem Bey herkesin yerine gider"

Ayasofya'nın camii yapılmasına ilişkin "Olağanüstü gündemin olağanüstü parçası yapmak istedikleri için yorum yapmıyorum. Suni gündemi asli gündem yapmak istemiyorum. Ne söylerse 1 hafta tartışılacaktı. Ülkenin gerçek gündemini perdelemek için kurgulanan bu konuyla ilgili konuşmamam, korktuğumdan değil." görüşünü paylaşan CHP İl Başkanı, davet gelmesi halinde Ayasofya'ya namaz kılmaya gideceğini söylene Muharrem İnce'nin sözleri hatırlatılarak" Siz de davet gelirse namaza gidecek misiniz?" sorusunu "Muharrem Bey herkesin yerine gider" diyerek yanıtladı.

"Bu pazar seçim olsa İstanbul'da 28 belediye alırız"

Bu pazar yerel seçim olsa İstanbul'da kanacakları ilçe belediyesi sayısının 14'ten 28'e çıkacağını ileri süren Kaftancıoğlu, "Biraz daha vakit olsa alacağımız ilçe sayısı 31'e çıkar. AKP'li ilçe belediye başkanları, büyükşehir ellerinden gidince sudan çıkmış balığa döndüler. Çünkü tüm hizmetler büyükşehir tarafından yapılmış. İlçe belediye başkanları, başkan olduklarını yeni hatırladılar" diye konuştu.

"Halk TV o dönem tetikçilik yaptı"

İstanbul İl Başkanlığı'na ilk kez seçildiği 2018'de Cemal Canpolat'la yarıştığı kongre öncesinde Halk Tv'nin yaptığı yayıncılığı eleştiren Kaftancıoğlu, "Halk TV o dönemde televizyonculuk değil tetikçilik yaptı" diye konuştu.