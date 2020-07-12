“Davet gelirse ilk namaza giderim” diyen İnce'den eleştirilere yanıt: Anlamayanların iyi niyet sahibi olmadıklarından yüzde yüz eminim

Ayasofya'nın statüsünün değiştirilerek ibadete açılma kararına ilişkin, 'davet olursa Ayasofya'daki ilk namaza gidebileceğini' söyleyen eski CHP Milletvekili ve partisinin 2018'deki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce eleştirilere yanıt verdi.

Hürriyet gazetesine konuşan İnce, "Ezan davettir. Bunu bilmeyecek kadar cahil değilim. Namazın daveti, tabii ki ezandır. Ama pandemi koşullarındayız. Bu bir. İkincisi ilk kez kılınacak namaza talep fazla olacak. Herkes giremeyeceğine göre buna bir sınırlama getirilmesi kaçınılmaz olabilir. Bir davetli listesi çıkarılma ihtimali yüksek gibi görülüyor. Ben buna yönelik olarak söyledim. Bunu kastettiğimin herkes tarafından anlaşılmış olması lazım. Anlamayanların iyi niyet sahibi olmadıklarından yüzde yüz eminim." dedi.

İnce, "Türkiye bağımsız bir ülke. Bu kararı Türkiye verir. ABD veremez, Yunanistan veremez. Biz veririz. Ayasofya’nın açılmasında bir sakınca görmüyorum. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müze kararı veren Atatürk’ü eleştirmesine itiraz ediyorum." diye konuştu.

TIKLAYIN | Ayasofya kararını 'egemenlik hakkı' olarak yorumlayan Muharrem İnce: Davet gelirse ilk namaza giderim