"Her yüzük takma nişan sayılmaz" kararı veren hâkim: Baba duymadan nişan olmaz

Kendi aralarında bir yüzük takan çiftin ayrılmasının ardından genç kadının açtığı manevi tazminat davasını reddeden hâkim Mustafa Karadağ, aldığı kararın gerekçesini açıkladı. Karadağ “Sadece yüzük takmakla nişan olmaz. Aile büyüğünün olmadığı, babanın duymadığı ilişki nişanlanma sayılmaz.” dedi.

Üniversite öğrencisi B.P. ile Gölcük’te astsubay olarak görev yapan M.Ö., Ankara’da bir kafede kendi aralarında yüzük takmış, çift kısa süre sonra ayrılmıştı. Genç kız, sevgilisinin nişanı bozarak kendisini küçük düşürdüğü gerekçesiyle 5 bin TL manevi tazminat davası açmış, sevgili ise “Nişan yok, sadece yüzük taktık” demişti. Ankara 11’inci Aile Mahkemesi de “Her yüzük takma nişanlanma” olarak kabul edilemez diyerek genç kızın tazminat talebini reddetmişti.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’ye konuşan hâkim Mustafa Karadağ, verdiği kararının gerekçesini şöyle anlattı:

‘Aileyle ilişki sıklaşır’

“Nişanlama müessesi, Medeni Kanun’un 118’inci maddesinde düzenlenmiş ve şekil şartı koyulmamıştır. Nişanlanma toplumda ritüellere bağlanmıştır. Ritüellerden kastımız, ailelerin bir araya gelmesi, tarafların evlenme iradelerinin dışavurulması, bu dışavurumun dillendirilmesi, ilan edilmesi, karşılıklı hediyelerin verilmesi, aile bireylerin ilişkilerinin daha sıkılaştırılmasıdır.”

‘Aile büyüğü olmalı’

“Bu nedenle iki genç insanın, kendi arkadaşları arasında hiçbir aile büyüğü olmadan ve evlenme iradesi taahhüdü açıklanmadan bir arada durma hallerini meşrulaştırmaya yönelik yüzük takma eylemini nişanlanma olarak kabul etmedik. Hukuken değer vermedik. Genel kabul ve yasanın düzenleme amacına göre babanın duymadığı ilişki nişanlanma sayılamaz.”

‘Flört nişan değildir’

“Eğer nişanlanmaya yasada düzenlendiği üzere özel bir değer atfetmezsek bütün sevgililik ve flört ilişkilerini nişanlanma saymak gerekir. O zaman her ilişkiye, başladığı anda tarafların evlenmeyi taahhüt ettiği sonucu doğurur bu sağlıklı bir değerlendirme değildir. Eğer biz özellikle genç insanların kendi çevrelerinde ilişkilerini meşrulaştırmak ve bir çeşit öğrenilmiş ahlaki ölçülere uymak maksadıyla ilişkilerini arkadaşlarına duyurmalarını, hatta yüzük takmalarını nişanlanma olarak değerlendirirsek onlara kaldırmayacakları ağır bir yük yüklemiş oluruz.”

Yargıtay: Evlilik hazırlığı varsa nişandır

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 1996’da bir davada, tarafların nişanlı olarak sayılabilmesi için “evlenme hazırlığı” bulunması gerektiğine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Davacının davalıyı çevresine nişanlısı olarak tanıştırdığı ve evlilik hazırlığına giriştikleri anlaşılmıştır. Buna göre nişanlanma ilişkisi kurulmuştur.”

118’inci madde nedir?

Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz.