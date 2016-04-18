Mahkeme: Her yüzük takma nişan sayılmaz

Ankara 11. Aile Mahkemesi, kendi aralarında bir kafede yüzük takan sevgililerin nişanlı sayılamayacağına karar verdi. Genç kadının tazminat talebinin reddedildiği kararda, çiftlerin nişanlı sayılabilmesi için birtakım ritüellerin yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

Üniversite öğrencisi B.P. ile Gölcük’te astsubay olarak görev yapan M.Ö. 11 Mayıs 2013’te Ankara Kızılay’da bir kafede arkadaşlarının katılımıyla kendi aralarında yüzük taktı. Ancak kısa bir süre sonra çift ayrıldı. Genç kız, “Neden yokken nişanı bozdu, beni küçük düşürdü” diyerek M.Ö.’den 5 bin TL manevi tazminat talebiyle Ankara11’inci Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, M.Ö. ise cevap dilekçesinde 6 aylık bir sevgililik dönemi yaşadıklarını söyleyerek şunları anlattı:

“Kendi aramızda sadece sevgili olduğumuzun bir sembolü olarak yüzük taktık. Ancak bu bir nişan değildir, ailelerin ve arkadaşların da dahil olmak üzere kimsenin haberi olmamıştır.”

Hâkim Mustafa Karadağ, genç kızın tazminat talebini reddetti. Kararda, çiftler arasındaki nişanlanma eyleminin evlilik vaadiyle yapıldığına dikkat çekerek “Nişanlanma için yasada özel bir şekil şartı tanımlanmamakla birlikte ritüellere bağlanmıştır. Ancak her sevgililik ilişkisi tarafları evlilik yapma taahhüdünün altına sokmaz” denildi.