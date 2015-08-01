Her beş kişiden biri akıllı telefonu sekse tercih ediyor!

Bir telekomünikasyon firmasının yaptırdığı araştırmaya göre; akıllı telefon kullanan beş kişiden birinin telefonunu sekse yeğlediği ortaya çıktı.

ABD, İngiltere, Brezilya, Çin, İspanya, Meksika ve Hindistan’da toplam 7 bin katılımcı üzerinde yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 60’ı telefonlarıyla yattıklarını söylerken, bu oran Hindistan’da yüzde 74, Çin’de yüzde 70’e kadar çıkıyor. Akıllı telefonlarını tuvalette de yanlarına alanların oranı ise yüzde 57 olarak saptandı. Bu oran özellikle Çinli ve Brezilyalı kullanıcılarda yükseldi. Her 6 kullanıcıdan 1’inin duş alırken bile telefonlarını yanlarında bulundurdukları saptandı.

Seksten daha önemli

Araştırmaya katılanların yüzde 54’ü “yangın anında kediden önce akıllı telefonları kurtarırdık” dedi. Öte yandan, araştırmaya katılanlarda yüzde 22’si bir hafta sonu seksten vazgeçebileceklerini, ama akıllı telefonlarından vazgeçemeyeceklerini belirtti.