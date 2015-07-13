İslam'a göre oral seks haram mı?

Cumhuriyet yazarı Süreyya Su, TRT'de Pelin Çift'in sunduğu Gündem Ötesi programında ilahiyatçı Ali Rıza Demircan'ın "aşırı oral seks haramdır" açıklaması ile gündeme gelen İslam'da eşler arasındaki cinsel ilişkide haramlar ve helaller konusunu yazdı. Demircan'ın 1985'te basılan “İslam’da Cinsel Hayat” kitabında bugün ortaya koyduğu fetvasının aksini söylediğini belirten Su, "O kitapta oral ilişki helâldir diyor. Şimdi ne oldu da hoca helâli haram yaptı acaba?" diye sordu.

"İslam evli çiftlerin meşru seks hayatını esasta zaten belirlemiş" diyen Süreyya Su, "Bu çerçevede artık nasıl sevişeceklerine bırakın eşler kendileri karar versinler" yorumu yaptı.

Süreyya Su'nun Cumhuriyet'te "İslami seksin helâlleri-haramları" başlığıyla yayımlanan (13 Temmuz 2015) yazısı şöyle:

‘Dil kullanımı’ helal mi?

Öyle ya, “Hadi seksten konuşalım” diye sohbeti açtıktan sonra “Ama ayıp olmuyor mu?” diye sormanın manası yok. Hoca, cinselliğin İslam’a göre helâlleri ve haramlarını anlatırken tecrübesinden hareketle en merak edilen konulardan birine değinmiş. Ama esas tuhaf olan şey, Hoca’nın görüşünü beyan ederken kendisiyle çelişmesi. Hoca’nın kitabında yazdığına baktığımızda fetvasının değişmiş olduğunu görüyoruz. Demircan Hoca, “İslam’da Cinsel Hayat” adlı kitabının 1985 baskısında oral ilişki helâldir diyor. Şimdi ne oldu da hoca helâli haram yaptı acaba?

Hoca, kitabında âdet ve lohusalık hali ile anal ve sado-mazohist ilişki dışında karı-koca arasında günah kapsamına giren hiçbir cinsel pratiğin olmadığını açıkça ifade ediyor. Hatta kitabında, “Bu nedenle oral seks dâhil şu caiz midir, bu yapılabilir mi gibi sözlerin, ellerin ve dudakların kullanımı ile ilgili herhangi bir hususun sorulmasına gerek yoktur” diye de vurguluyor. Gerçi “ellerin ve dudakların kullanımı” diyerek dilin kullanımını dışta tutmuş ve “ileri derecede oral seks” derken dilin kullanımını kastediyor da olabilir!.. Ama dinin boş bırakıp özgür kıldığı bir hususun içini kendince doldurup kısıtlamanın ne gereği var?

İslam evli çiftlerin meşru seks hayatını esasta zaten belirlemiş. Bu çerçevede artık nasıl sevişeceklerine bırakın eşler kendileri karar versinler. Fanteziler gelişmiş, işin boyutu Mekke’de bile “helal sex shop” açmaya kadar varmışken, hoca verdiği fetvayı geri çekmek üzere revize edince, programın güzel sunucusunun “Hocam sizin derdiniz ne?” diye sorması kaçınılmaz oluyor. Hoca, “Sevişmek ibadettir” dediği için olsa gerek seksi şehvetle yapılan bir bedensel tatmin aracı olarak görmek yerine, huşuyla yapılan bir manevi tatmin aracı olarak görüyor. O zaman da uyarıcı ve azdırıcı işlevleri haram sayıyor.

Huriler cinsel partner

Başka konularda olduğu gibi seksle ilgili konularda da bazı fıkhi görüşler birbirleriyle çelişiyor. Oral seks örneğin, aynı kişi tarafından bir dönem helâl bir dönem haram sayılabiliyor. Ali Rıza Demircan ile Cübbeli Ahmet Hoca birçok cinsel konuda çatışıyorlar. Cennette hurilerin cinsel partner olup olmadığından, cariyelerle ilişkiye girmenin zina olup olmadığına kadar... Bu çelişkili durumda hangi şeriat, hangi fıkıh diye sorarken, Hayrettin Karaman “Bir Müslümanın bütün hayatında dinin izin ve yasakları hâkim olmalıdır” diyerek İslami bir rejimi savunuyor.

Aman Hocam, hocalarım! Siz önce bir kendi aranızda uzlaşın, rejim meselesini İslam dünyasında “Otuz Yıl Savaşları” bitince tartışırız!..