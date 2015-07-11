İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan sunucuyu gülme krizine sokan yorum: İleri derecede oral ilişki...

TRT'de Pelin Çift'e konuk olan ilahiyatçı Ali Rıza Demircan'ın İslam'a göre eşler arasında haram olabilecek davranışları sıralarken sarf ettiği ‘İleri derecede oral ilişki’ sözü sosyal medyanın en çok konuşulan konularından oldu.

Ali Rıza Demircan’ın “İleri derecede oral ilişki” sözünden sonra gülme krizine giren sunucu, ‘Hocam sizin derdiniz ne?’ dedi.

İşte sosyal medyada Demircan’ın sözünün yansımaları: