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Yaşam

Uyku ve seks hastalığına yakalanan köyün sırrı ne?

Kazakistan'daki Kalaçi köyünde yaşayanlar, günlerce uyusalar da 'yarı uyanık' kalkıyor ve aşırı cinsel arzu hissi yaşıyor

16 Temmuz 2015 18:39

Kazakistan'ın Rusya sınırında bulunan Kalaçi köyünde yaşayanlar üç yıldır "uyuma" ve "seks" hastalığı ile mücadele ediyor. Hastalığın terk edilmiş uranyum maden ocağı yüzünden yaşandığı ortaya çıktı. Madenin bulunduğu bölge ve çevresinde karbondioksit oranının normalin 10 katından fazla olduğu, bu durumun köyde yaşayan insanlar üzerinde olumsuz etki bıraktığı öğrenildi. 

Köy sakinleri son 3 yıldır günlerce uyumalarına rağmen "yarı uyanık" kalkıyor, aşırı cinsel arzu hissi yaşıyor, halüsinasyon görüyor ve ani baygınlık yaşıyor.

NTV'de yer alan habere göre, bilim insanları, Kalaçi köyünde yaşanan bu duruma bir anlam veremiyorlardı. 
2012'de başlayan ve 160 insanın hayatına mal olan hastalık, Kalaçi köyünün "uyku deliği" olarak anılmasına neden oldu.

 

'Kazakistan hükümeti önlem aldı'

 

Sovyetler Birliği döneminde Kalaçi köyüne yakın bir bölgede bulunan Krasnogorsk kasabasında uranyum çıkarılıyordu. Ancak uranyum çıkarılan maden ocağı yıllarca terk edilmesine rağmen etrafına zehir saçmaya devam etti.

Uzun süren araştırmalar sonrası Kalaçi köyündeki "uyuma" hastalığının terk edilmiş uranyum maden ocağından kaynaklandığı tespit edildikten sonra Kazakistan hükümeti acil önlem aldı. 

Ardından, Kalaçi köyünde yaşayan köy sakinlerinin tahliye işlemlerine başlandı. Köyde yaşayan 223 aileden 68'ine barınacakları yer sağlandı. Diğer köy sakinlerinin de yıl sonuna kadar başka bir yere yerleştirilmeleri hedefleniyor.

Rusya'nın başkenti Moskova ve Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yapılan incelemelerde, uranyum madeninin neden olduğu radon gazının bölgedeki yeraltı sularına karıştığı da tespit edildi.

 

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