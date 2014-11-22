'Her 6 saniyede 1 kişi diyabet yüzünden ölüyor'

Diyabet hastalığı tüm dünyada büyüyen bir tehlike haline geliyor. Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Temel Yılmaz, 2035 yılında diyabetli kişi sayısının 592 milyona ulaşabileceğini söyledi. Yılmaz, “2013 yılında dünyada 5,1 milyon kişinin diyabet nedeniyle öldüğünü hatırlatarak, “her 6 saniyede 1 kişi diyabet nedeniyle ölüyor” dedi.

Aygul Han’ın Zaman gazetesinde yer alan haberine göre, Yılmaz, Türkiye’de 7,2 milyon diyabet hastası olduğunu belirtti. Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adana yanı Güneydoğu Anadolu mutfağının ağırlıklı olduğu illerde diyabet ortalamasının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Yılmaz, diyabeti tetikleyen iki nedenin hareketsiz yaşam ve kötü beslenme olduğunu dile getirdi.

Diyabet tedavisi açısından birtakım sıkıntılar olduğunu anlatan Yılmaz, “Ülkemizde gelişmiş ülkelerle aynı tedavi uygulanıyor. Ancak diyabetli hastaların sosyal hakları açısından birtakım güçlükleri var. Devlet, şeker ölçüm aletlerinde güvenilirliği olmayan Uzakdoğu’dan gelen aletlere ruhsat sağlıyor. Bu aletler ise ucuz olmakla beraber kalite oranları ve hata oranları oldukça yüksek.” şeklinde konuştu. Diyabetli hastaların birçok ilaca ulaşmakta güçlük çektiğini aktaran Yılmaz, “Hastaların birçok ilacı, endokrin uzmanının onayı ile veriliyor. Türkiye’de 500 civarında endokrin uzmanı, 600 diyabet hemşiresi var. Fakat 20 tane ilimizde olmadığından bu illerdeki diyabetliler ilaçlara ulaşmakta güçlük çekiyor. Bu uzmanların 4 milyon insana ulaşması ve tedavi vermesi mümkün değil. Bu alandaki açığı iç hastalıkları uzmanı ile ya da aile hekimleri ile biz kapatmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.