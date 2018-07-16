Helsinki'de Putin ve Trump karşıtı gösteriler

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki protesto edildi.

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Kürtaj haklarını savunanlardan faşizm karşıtlarına, serbest ticaret savunucularından savaş karşıtı Ukraynalılar'a, çevrecilerden LGBT hakları savunucularına kadar pek çok protestocu Finlandiya'nın başkentinde sokakları doldurdu.

Birkaç farklı noktada tüm gün süren protestolar gerçekleşti

Bazı göstericiler, Putin-Trump görüşmesinin yapıldığı cumhurbaşkanlığı sarayının önüne kurulan bariyerlerin arkasında seslerini duyurmaya çalıştı.

Protestolar yalnızca cumhurbaşkanlığı sarayıyla sınırlı değildi, diğer göstericiler Helsinki'nin önemli noktalarında halkın ve turistlerin ilgini çekmeye odaklandı.

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Kentin, Senato Meydanı'nda kürtaj hakları savunucuları “hamile Trump” kostümleriyle Trump yönetiminin kürtaj konusundaki tutumunu protesto etti. Aynı noktada, Finlandiyalı İsrail yanlısı gruplar, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararını destekledi.

Yüzlerce kişinin katıldığı bir diğer yürüyüşte de, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e destekten, faşizm karşıtlığına, kadın haklarına kadar pek çok protestocunun sesi duyuldu.

Geçtiğimiz pazar günü de 2 bine yakın kişi kentte insan hakları, demokrasi ve çevre konusunda biraraya gelmişti. Protestocular doğrudan Putin ve Trump'ı hedeflemediklerini, uluslararası sorunlara dikkat çekmek istediklerini belirterek dağılmışlardı.