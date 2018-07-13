Londra'da Trump protestoları: 'Turuncu bebek' semalarda

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ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından İngiltere'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde protestolarla karşılandı. Londra Belediye Başkanı Sadık Han'dan izin alan bazı göstericilerin hazırladığı ve Trump'ı ten rengi turuncuya çalan bir bebek olarak gösteren balon da başkent semalarında yerini aldı. Trump ise İngiliz basınına verdiği demeçte bu tür bir hareketin kendini huzursuz hissettirdiğini söyledi.

8 binden fazla insan imza toplamıştı

8 binden fazla insan, "Bebek Trump" balonunu Trump'ın bu cumartesi (14 Temmuz) golf oynamayı planladığı Turnberry parkurunda uçurabilmek için çarşamba gecesi başlatılan dilekçeyi imzalamıştı.

Polis ise balonun Turnberry golf sahasının üzerinden uçmasına izin verilmeyeceğini söylemişti. Bunun üzerine "Bebek Trump" balonu, Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ın izin vermesiyle birlikte başkent Londra'daki Parlamento Meydanı'nda uçuruldu.

6 metre yüksekliğinde, altı bezli

Başkent Londra'daki Parlamento Meydanı'nda toplanan göstericiler 6 metre yüksekliğindeki, altı bezli ve Trump'ın Twitter kullanımına atfen eline bir cep telefonu tutuşturulan "Bebek Trump" balonunu uçurdu.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ın sözcüsü ise balonunun parlamento üzerinde süzülmesine izin verilmesini "Belediye Başkanı barışçı protesto hakkını destekliyor ve bunun birçok şekilde yapılabileceğini anlıyor" şeklinde yorumladı.

Trump: Bana istenmediğimi hissettiriyorlarsa neden orada kalayım ki?

Öte yandan Trump, dün İngiltere merkezli The Sun gazetesine verdiği demeçte, böyle bir balonun varlığından haberdar olduğunu anlatmış ve "Bana istenmediğini hissettirmek için böyle şeyler yapıyorlarsa sanırım Londra'ya gitmem için bir neden yok. Londra'yı şehir olarak çok severdim. Uzun süredir Londra'da bulunmamıştım. Ama bana istenmediğimi hissettiriyorlarsa neden orada kalayım ki" dedi.