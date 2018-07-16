Putin: Rusya asla ABD seçimlerine müdahale etmemiştir

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bugün bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ikili görüşme iki saatten fazla sürdü. Putin, görüşmeyle ilgili olarak "Çok başarılı ve faydalı oldu" ifadelerini kullandı. Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmediğini belirten Putin, "Soğuk savaş çok uzun süre önce bitti. Rusya asla ABD seçimlerine müdahal etmemiştir" dedi. ABD Başkanı Donald Trump da "Rakip demek bir iltifattır, Putin'in iyi bir rakip olduğunu dile getirmek isterim" yorumunda bulundu. Rusya soruşturmasıyla ilgili de konuşan Trump, "Seçimde kara bulut yok, Hillary Clinton'ı kolayca yendim" ifadesini kullandı.

Helsinki'deki tarihi zirve sonra Trump ve Putin basın toplantısı düzenledi.

Putin'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Teröre karşı ortak çalışmanın önemini vurguladık.



- Suriye konusunda gelişmeleri değerlendirdik. Hem Rusya hem ABD ordusu etkili bir iletişim kanallarını açması gerekiyor.

- İran'la nükleer anlaşmadan çekilmeyi de konuştuk. ABD, İran'la nükleer anlaşma konusundaki pozisyonumuzu biliyor.

- Rusya asla ABD seçimlerine müdahale etmemiştir Bu konuda herhangi bir spesifik materiyal varsa ortak olarak incelemeye hazırız.

"Başkan Trump'la birbirimizi anladığımızı düşünüyorum."

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasından satırbaşları ise şöyle:

- Bir çok kritik konuda detaylı görüşmeler yaptık. Anlaşmazlık olan konuları detaylı olarak görüştük.

- Rusya ile yapıcı diyalog yeni yolları açacaktır.

"ABD seçimlerine müdahele konusunu doğrudan konuştum."

- Küresel terör belası konusunda işbirliği sürdürülmeli.



- Parlak bir gelecek için daha güçlü bir diyaloğun ilk adımlarını attık



- İran'ın IŞİD ve terörle mücadeledeki başarımızdan fayda sağlamaması gerektiğini söyledim.

- Birlikte geçirdiğimiz saatler ülkelerimizin çıkarına oldu.

- Rusya ile diyaloğumuzu çok daha önce sağlamalıydık. Buradaki soruşturma ülkemizi için tam bir felaket oldu. Hillary Clinton'ı çok kolay yendim. Halk ve insanlar bunu anlıyor. Bu soruşturma iki nükleer güç arasındaki ilişkileri bozuyor.

İki liderin görüşmesi iki saat sürdü

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bugün bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ikili görüşme iki saatten fazla sürdü.

İkilinin baş başa görüşmesine sadece tercümanları katıldı.

Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Putin ile yüz yüze görüşme iyi bir başlangıç" açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarihi zirvede buluştu. İki liderin baş başa ve ikili görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenliyor.

"Rusya ile iyi geçinmek kötü değil, iyi bir şeydir"



ABD Başkanı Donald Trump dünyanın ABD ile Rusya'nın iyi geçindiğini görmek istediğini belirterek, "Biliyorsunuz yıllardır söyledim; Rusya ile iyi geçinmek kötü değil, iyi bir şeydir" dedi.



Trump, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, "Gerçekten de dünyanın bizim iyi geçindiğimizi görmek istediğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.



Yaklaşık 2 yıldır ABD başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Trump, "En sonunda olağanüstü ilişkilere sahip olacağımızı düşünüyorum. Biliyorsunuz yıllardır söyledim; Rusya ile iyi geçinmek kötü değil, iyi bir şeydir" diye konuştu.



Bugünkü zirvede ticaretten askeri ilişkilere geniş bir yelpazede konuların ele alınacağını belirten Trump, özellikle Çin konusu üzerinde durulacağının altını çizdi.



"Son yıllarda çok da iyi geçinemeyen iki ülke olarak önümüzde büyük fırsatlar olduğunu düşünüyorum" diyen Trump, "İki büyük nükleer gücüz. Nükleerin (kapasitenin) yüzde 90'ına sahibiz. Bu iyi değil, kötü bir şey. Bu konuda bir şey yapabileceğimizi umuyorum çünkü bu olumlu değil, olumsuz bir güç. O nedenle başka konuların arasında bunu da ele alacağız" şeklinde konuştu.



Dünyanın zirvenin sonucuna odaklandığını, kendisinin de özel görüşmeyi heyecanla beklediğini belirten Trump, "Hepimizin pek çok sorusu var ve ümit ediyorum ki cevapları bulacağız" dedi.



Trump, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "ABD'nin yıllardır süren ahmaklığı ve akılsızlığı, şimdi de cadı avı nedeniyle Rusya ile ilişkiler hiçbir zaman bu kadar kötü olmamıştı" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Trump'ın mesajına yanıt olarak sosyal medyadaki resmi hesabından "Katılıyoruz" ifadesini paylaşmıştı.