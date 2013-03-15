Helal sosisten domuz eti çıktı

Başkent Londra’daki bazı okullarda ''helal ürün'' etiketiyle servis edilen tavuk sosislerde domuz eti çıkması, ülkede gıda konusundaki tartışmaları alevlendirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; yapılan testler sonucu tavuk sosislerde domuz DNA’sına rastlandı.

Okullara yemek servisi veren bir firma tarafından tedarik edilen tavuk sosisler 15 ilkokuldaki yemekhane menüsünde yer alıyordu. Ancak yetkililer bu sosislerin şimdiye kadar sadece bir okulda öğrencilere sunulduğunu iddia etti.

Ayrıca başka bir firma tarafından sığır eti olarak okullara tedarik edilen ürünlerde de kuzu eti ve domuz eti yer aldığı da ortaya çıktı. Skandala neden olan yemek firmalarının okullarla sözleşmeleri sonlandırıldı.

İngiltere'de geçen ay da bazı gıda ürünlerinde dana eti yerine at eti kullanıldığı ortaya çıkmasıyla ‘at eti’ skandalı ortaya çıkmıştı.