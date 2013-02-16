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Dünya

İngiltere'de okullar ve hastanelerde de at eti verilmiş!

Lancashire Eyaleti’ndeki 47 okuldaki yemeklerde at eti DNA’sı tespit edildi. Bunun üzerine öğrencilere de sunulan bu yemekler hemen toplatıldı

16 Şubat 2013 13:37

Avrupa'daki at eti skandalı giderek büyüyor. İngiltere'de restoran, bar ve süpermarketlerden sonra okul ve hastanelerdeki yemeklerde de at eti bulundu. Öğrencilerin de bu etten yediği belirtiliyor.
 
İngiltere’deki at eti skandalı okullara da sıçradı.

Lancashire Eyaleti’ndeki 47 okuldaki yemeklerde at eti DNA’sı tespit edildi. Bunun üzerine öğrencilere de sunulan bu yemekler hemen toplatıldı.

Ancak, yetkililer öğrencilerin az miktarda da olsa at eti yemiş olabileceğini belirtiyor.

5 yaşındaki kızı Lancashire’daki bir okula giden Pauline Knowles, durumu “çok kaygı verici” olarak nitelendirdi.

Kızına artık evden yemek götüreceğini belirten Pauline Knowles, “Dehşet verici, okullarımızda da at eti bulundu. Mide bulandırıcı” dedi.

Skandal sadece okullarla sınırlı değil. At eti DNA’sı; bar, restoran ve süpermarketlerden sonra hastane yemeklerinde de bulundu.

İngiliz basını, at etinin okul ve hastane yemeklerine kadar ulaşmış olmasının ülkede şaşkınlık ve üzüntü yarattığını bildirdi.

Hastane ve okullara hazır yemek servis eden 2 büyük şirketin ürünlerinde de at eti tespit edilmesinden sonra krizin daha da büyüyebileceği belirtiliyor.

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