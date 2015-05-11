HDP’nin seçim bürosu açılışına saldırı

Edirne’nin Havsa İlçesi’nde HDP’nin seçim irtibat bürosunun açılışının ardından toplanan kalabalık halay çekmek isteyen partililere taşlarla saldırdı. Polis, iki grup arasında çıkan arbedeyi gaz kullanarak dağıttı. Partilileri açılışa getiren otobüsün camları kırıldı.

HDP’nin milletvekili adayları Hülya Yer ve Hasan Şimşek, 100’ncü Yıl İş Hanı’nın ikinci katındaki, HDP Havsa Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışını yaptı. Açılış için otobüsle Edirne’den gelen grubun halay çekmek istediği sırada cadde de toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, taşlı saldırıda bulundu. Polis ekipleri iki grubun kavgasını engellemek için gazlı müdahale de bulundu. HDP’lileri taşıyan otobüsün camları taşı saldırıda kırıldı.



Gruplar polis müdahalesinin ardından dağılırken, Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri seçim bürosunu güvenlik çemberine alarak bir süre güvenliğini sağladı.

