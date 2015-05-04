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Balıkesir'de HDP mitingine saldırı

Polis, saldırgan grubun HDP'lilerle karşılaşmaması için biber gazı kullandı

04 Mayıs 2015 18:54

Balıkesir’deki Halkların Demokratik Partisi (HDP) mitinginin ardından olaylar çıktı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da katıldığı mitingin ardından ilçelerden otobüslerle gelen partililerin gidişi esnasında bir grup aleyhte sloganlar atarak miting alanına doğru yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı olaylarda iki grubun karşılaşmaması için Çevik Kuvvet yolları kapattı. Polis, grubun HDP'lilerle karşılaşmaması için biber gazı kullandı. Polisle zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı olaylar devam ediyor.

 

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