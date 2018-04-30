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HDP'nin cumhurbaşkanı adayını açıklamasından 3 gün önce Demirtaş'tan seçim mesajı

"Seçim kampanyasının en büyük yükü eş başkanlarımızın omuzlarında; onları, gittikleri her yerde en kitlesel katılım ve coşkuyla karşılayalım"

01 Mayıs 2018 22:41

Yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan ve cuma günü partisi tarafından adının cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanacağı belirtilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden seçimlerle ilgili mesaj yolladı. 

Demirtaş'ın kişisel Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Seçim kampanyasının en büyük yükü eş başkanlarımızın omuzlarında. Onları, gittikleri her yerde en kitlesel katılım ve coşkuyla karşılayalım. Başarılar diliyorum" ifadelerine yer verildi. 

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