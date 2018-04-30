T24 LogoT24 Logo
Gündem

Selahattin Demirtaş: Önce alanlara, sonra sandığa

"İşçinin, emekçinin mücadele günü 1 Mayıs kutlu olsun"

30 Nisan 2018 23:11

Yaklaşık bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 1 Mayıs'ı kutlayarak "Emek sömürüsüne ve işçi katliamlarına son vermek için hep birlikte önce alanlara, sonra sandığa" çağrısı yaptı.

Demirtaş'ın avukatları tarafından kullanılan Twitter hesabından daha önceki seçim çalışmaları sırasında ziyaret ettiği inşaat işçileriyle çekilen bir fotoğrafla birlikte yapılan paylaşım şöyle:

"İşçinin, emekçinin mücadele günü 1 Mayıs kutlu olsun. Emek sömürüsüne ve işçi katliamlarına son vermek için hep birlikte önce alanlara, sonra sandığa."

ETİKETLER

hdpselahattin demirtaş1 mayısçağrısandık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'da ikinci çığ faciası: 33 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24