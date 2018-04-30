Selahattin Demirtaş: Önce alanlara, sonra sandığa

Yaklaşık bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 1 Mayıs'ı kutlayarak "Emek sömürüsüne ve işçi katliamlarına son vermek için hep birlikte önce alanlara, sonra sandığa" çağrısı yaptı.

Demirtaş'ın avukatları tarafından kullanılan Twitter hesabından daha önceki seçim çalışmaları sırasında ziyaret ettiği inşaat işçileriyle çekilen bir fotoğrafla birlikte yapılan paylaşım şöyle:

"İşçinin, emekçinin mücadele günü 1 Mayıs kutlu olsun. Emek sömürüsüne ve işçi katliamlarına son vermek için hep birlikte önce alanlara, sonra sandığa."