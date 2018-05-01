HDP'den ‘Demirtaş coşkusu' için Abbasağa'ya çağrı

Halkların Demokratik Partisi, cumhurbaşkanı adayını cuma günü resmi olarak açıklayacağını duyurdu. HDP’den yapılan açıklamada, “Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı coşkusunu paylaşmak için 4 Mayıs Cuma günü saat 17:00'de Abbasağa Parkı'nda bir araya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan’ın imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Güzel günleri şimdiden görüyoruz. Hayallerimizi, umutlarımızı bu güzel haberle büyütüyoruz. Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı coşkusunu paylaşmak için bir araya geliyoruz” dendi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli de, dün Diyarbakır’da yaptığı açıklamada partisinin adayını 4 Mayıs’ta duyuracağını belirterek, “Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda, adayı Türkiye’nin adayı olarak belirlemek açısından bütün çalışmalarımızda, bir havuz oluşturduk. Aday önerileri aldık, bu öneriler üzerinden 4 Mayıs’ta adayımızı açıklayacağız. Hem parti içi, hem parti dışı kamuoyunda yaptığımız çeşitli görüşmelerde Selahattin Bey’in adı öndedir. Selahattin Bey’in adının öne çıkması aslında kimseyi şaşırtmamalıdır. Çünkü Sayın Demirtaş 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde de, Türkiye’nin adayı olarak çıkmıştı, bugün de Türkiye’nin adayı olarak çıkacaktır” diye konuşmuştu.