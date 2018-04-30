Demirtaş ve Önder'in yargılandığı davada mahkeme heyeti salonu terk etti

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yargılandığı davada mahkeme heyeti avukatların salondan çıkarılmasına karar verdi. Avukatlar çıkmayınca, mahkeme heyeti salonu terk etti.

Avukatların mahkeme salonundan çıkmasıyla heyet geri geldi. İtirazlara rağmen mütalaasını açıklayan savcı, Demirtaş ve Önder'e 5 yıl hapis istedi. Duruşma 8 Haziran'a ertelendi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre Demirtaş ile HDP'li Süreyya Önder hakkında İstanbul Zeytinburna’da 2013 yılında gerçekleştirilen Newroz kutlamalarında yaptıkları konuşmalar nedeniyle açılan davanın görülmesine bugün devam edildi. Demirtaş, İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi Kampüsü karşısında bulunan 2 No’lu duruşma salonunda yapılan duruşmaya mazeret bildirerek katılmadı. Demirtaş, duruşmaya SEGBİS ile katılmayı da reddetti.

Bunun üzerine mahkeme heyeti Demirtaş’ın başka mahkemedeki beyanını savunma olarak kabul ederek mütalaaya geçmek istedi. Demirtaş’ın avukatları ise bu duruma itiraz ederek mütalaaya geçilmemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı avukatların salondan çıkartılması kararını verdi. Avukatlar da salondan çıkmayı reddedince mahkeme heyeti salondan ayrıldı.

Avukatlar çıktı, mahkeme heyeti geri döndü

Daha sonra avukatlar duruşma salonunundan çıktıktı ve mahkeme heyeti salondaki yerini tekrar aldı. Avukatlar salon dışındayken mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Demirtaş ve Önder’in “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 5’er yıla kadar hapis cezası istedi.

Mahkeme heyetinin tutumunu eleştiren Demirtaş’ın avukatlarından Cahit Kırkazak, şunları söyledi:

“Mahkeme bütün usul kuralları çiğneyerek Alelacele karar vermek istiyor. Sayın Demirtaş’ın görevsiz mahkemede alınan beyanı dosya kapsamında esasa ilişkin beyan olarak kabul edip, sayın Demirtaş savunma yapmaya hazır olmasına rağmen savunma alınmadan karar vermek istiyor. Mahkeme bütün beyanlarımızı ve tevzi-i tahkikat taleplerimizi hiç bir gerekçe göstermeden reddediyor. Dosyadaki bilirkişi raporları dahi tarafımıza tebliğ edilmemişken, Demirtaş’ın savunması alınmadan yangından mal kaçırır gibi karar verilmek isteniyor.”

Mahkeme heyeti duruşmayı 8 Haziran’a erteledi.