Temelli: Demirtaş üzerinde büyük bir oydaşma var

Partisinin cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs'ta açıklayacağını bir kez daha hatırlatan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş üzerinde 'büyük bir oydaşma' olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da 1 Mayıs İşçi Bayramı mitingi öncesi BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer'e konuşan Temelli, "Selahattin Demirtaş üzerinde büyük bir oydaşma var" dedi. Temelli, "Şu anda görüşmeler hala devam ediyor. Biz olabildiğince tüm kesimlere ulaşıp herkesin görüşünü almak, o görüşleri ortaklaştırmak istiyoruz" diye ekledi.

"HDP'siz bir çözüm mümkün değil, bu hesaba kapılanlar büyük hata yapacak"

"Türkiye'de temsiliyet krizinin olduğunu ve bu krizin aşılması gerektiğini" söyleyen Temelli, "HDP'siz bir çözümün mümkün olmayacağını ve bu hesaba kapılanların büyük bir hata yapacaklarını" vurguladı.

Partisinin baraj sorunu yaşamayacağını savunan Temelli, "7 Haziran ve 1 Kasım'da olduğu gibi barajları çok güçlü bir şekilde yıkacaktır. Ama HDP'siz hesap yapanlar için çok ciddi bir demokrasi sorunu, demokrasi barajı sorunu vardır diyebilirim" ifadelerini kullandı.

AKP'ye: Burada Kürt, Ankara'ya gidince kurt oluyorlar

Temelli daha sonra mitingde yaptığı konuşmada da "1 Mayıs alanlarını 24 Haziran'a taşıyacağız. Bunlar savaş ve yıkım politikaları ile ayakta duruyorlar. Halklara, emekçilere kadınlara zulmederek ayaktalar. İktidarlarını düşmanlığa bağlamışlar. Kürt halkına düşmanlık halklara nefret tohumlarını dağıtarak var ediyorlar" dedi. HDP Eş Genel Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkın iradesini gasp edenler, halkın seçilmişlerini grevden alıp tutsak ederek kayyum atadılar. Kayyumların ilk işi yolsuzluk oldu. Şimdi hepsi valizini toplamış, tüm bürokratları AKP'den aday olmaya gidiyorlar. Kürt illerinden AKP'ye oy çıkacak mı? Onlar burada Kürt, Ankara'ya gidince kurt oluyorlar. Kurda verecek oyumuz yok."