HDP’li Pir'den Ahmet Hakan'a: Kendisine “Omurgasızım” diyen birine cevap vermek...

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan için "Kendisine ‘Omurgasızım’ diyen birine cevap vermek, yerde yatana tekme atmak gibi olur” dedi.

Hakan, bugünkü köşe yazısında “Omurgasızım ama mutluyum” ara başlığı altında şu ifadeleri kullanmıştı:

SUİKASTÇI FETÖ’cü” diyecek kadar hükümetçiyim... “Suriye’de başımıza gelenler bu hükümet yüzünden” diyecek kadar muhalifim...

Avrasya Tüneli çok büyük hizmet, helal olsun” diyecek kadar hükümetçiyim... “14 yılda bizi getirdikleri yer burası” diyecek kadar muhalifim...

Bugün El Bab’da mücadele vermek zorundayız” diyecek kadar hükümetçiyim... “Bizi El Bab’da mücadele vermek zorunda bıraktılar” diyecek kadar muhalifim…

Ne olmuştu?

Hakan, Pir'in kendisine yönelik olarak kullandığı "Zorla Hande'yi savunmak için halden hale girmek yerine bizi programına davet etsene. Hem konuşturma hem böyle yazı yaz" ifadesiyle ilgili olarak "PKK’nın taşeronu TAK için, sadece ve sadece “Katil” ifadesini kullanma zahmetine katlanırsan seni hemen programa davet edeceğim. Eğer sen bu kadarcık bir cesaret gösterirsen ben de seni programa çıkarma cesaretini göstereceğim" demişti.

TAK'a "Katil" dersen seni programa çıkarma cesaretini göstereceğim!

“Tahir Elçi’yi hatırlatıyor…”

Pir daha sonra, Ahmet Hakan’a ‘Tarafsız Bölge’ programında “PKK terör örgütü değildir” dedikten sonra hakkında soruşturma başlatılan ve bir süre sonra katledilen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’yi hatırlatarak “O çağrının acı sonunu hep birlikte yaşadık. Böyle bir durumda onun ‘nazik’ davetine nasıl olumlu cevap veririm?” diye sormuştu.

Bu sözlerin merhum Tahir Elçi’ye yaptığın çağrıyı hatırlatıyor

Hakan: İspata çağrıyorum

Hakan, daha sonra köşesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

BANA bir cevap vermişsin Ziya Pir.

Diyorsun ki...

Sen Tahir Elçi’ye bir çağrıda bulundun.

Tahir Elçi de senin o çağrın sonucu öldürüldü.

Seni sözlerini ispata çağırıyorum Ziya Pir.

Ben Tahir Elçi’ye nerede ve ne zaman ne tür bir çağrıda bulundum?

Çık ve açıkla.

Bunu çıkıp da açıklayamazsan...

Alçaksın.

En az sosyal medyadaki PKK’lı troller kadar alçaksın.