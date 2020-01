Ahmet Hakan'dan HDP'li Ziya Pir'e: TAK'a "Katil" dersen seni programa çıkarma cesaretini göstereceğim!

Zalimin mezhebi mi olur a be akılsız, a be vicdansız, a be kör cahil!



İran kötülükler yapıyorsa, bunu ona mezhebi mi emrediyor? Kötülüğün kaynağı mezhep midir a be şarlatan!



Reel politik gereği bugün dost olduğumuz Putin, Esad’a İran’dan daha fazla destek çıkıyor. Putin de mi Şah İsmail’in torunu a be beyinsiz!



Bölgende meydana gelen siyasi gelişmeleri mezhepler üzerinden okuyup anlamaya çalışarak Halep’teki yangını kendi içine sıçrattığının farkında değil misin a be gafil, a be hain!



İşin içine mezhebi, Şah İsmail’i, inancı, Yavuz Sultan Selim’i falan katmadan siyasal analiz yapamıyor musun a be sersem!



Sırf mezhepleri yüzünden olup bitenlerle en ufak ilgisi bulunmayan insanları ne diye tehdit edip duruyorsun a be alçak!

Bu nasıl öğretmen

Minicik çocukların ellerine idam ipi tutuşturup poz verdiren bu adam bir öğretmen...







Size bir şey söyleyeyim mi?



Böylesi öğretmenlere rağmen...



Bizim çocukların PISA’da aldıkları derece o kadar da kötü değil.

Katile katil dediğin an programa çıkarsın HDP'li

Twitter’daki hesabından bana laf atmış HDP Milletvekili Ziya Pir.

Dediği şu:



“Hem bizi konuşturmuyorsun hem de hakkımızda yazı yazıyorsun.”







Buradan HDP’li Ziya Pir’e açık çağrıda bulunuyorum:



Ziya Pir!



Eğer Twitter’daki hesabından...



PKK’nın taşeronu TAK için...



Sadece ve sadece...



“Katil” ifadesini kullanma zahmetine katlanırsan...



Seni hemen programa davet edeceğim.



Eğer sen bu kadarcık bir cesaret gösterirsen...



Ben de seni programa çıkarma cesaretini göstereceğim.



Hadi bakalım.

Bekliyorum.