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HDP’li Ziya Pir’den Ahmet Hakan’a cevap: Bu sözlerin merhum Tahir Elçi’ye yaptığın çağrıyı hatırlatıyor

"O çağrının acı sonunu hep birlikte yaşadık"

16 Aralık 2016 01:35

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, "PKK’nın taşeronu TAK için, sadece ve sadece ‘Katil’ ifadesini kullanma zahmetine katlanırsan seni hemen programa davet edeceğim” diyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a cevap verdi. 

Pir, Ahmet Hakan’a ‘Tarafsız Bölge’ programında “PKK terör örgütü değildir” dedikten sonra hakkında soruşturma başlatılan  ve bir süre sonra katledilen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’yi hatırlatarak “O çağrının acı sonunu hep birlikte yaşadık. Böyle bir durumda onun ‘nazik’ davetine nasıl olumlu cevap veririm?” diye sordu.

"TAK'a 'Katil' dersen seni programa çıkarma cesaretini göstereceğim!"

Pir, “Ben/biz hiçbir zaman ne tetikçilere tetikçi, ne de katilamların faillerine katil demekten imtina etmedik. Ne Suruç’ta, ne Cizre’de, ne de Beşiktaş’ta” dedi. 

Pir, Hakan’a üç öneri de de bulundu. Pir’in Twitter’dan paylaştığı mesaj şöyle:

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